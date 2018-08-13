В Казани женщина неожиданно родила в аквапарке

Очередные необычные роды произошли в Татарстане. В столице республики в знаменитом на всю страну аквапарке женщина родила малыша, сообщает «Татарстан 24».

Беременная посетительница занималась водными процедурами и не заметила, как у неё отошли воды. А когда она спохватилась — ехать в роддом уже было поздно.

К счастью, к аквапарку успела прибыть карета скорой, которая помогла малышу появиться на свет. Затем женщину и ребёнка перевезли в роддом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Администрация заведения выдала матери пожизненный абонемент на бесплатный вход в аквапарк.

Фото: Константин Юганов / Фотобанк Лори