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В Казани женщина неожиданно родила в аквапарке
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В Казани женщина неожиданно родила в аквапарке 

Аист на крыше 54 минуты назад
Фото: Аист на крыше
Очередные необычные роды произошли в Татарстане. В столице республики в знаменитом на всю страну аквапарке женщина родила малыша, сообщает «Татарстан 24».
Беременная посетительница занималась водными процедурами и не заметила, как у неё отошли воды. А когда она спохватилась — ехать в роддом уже было поздно.
К счастью, к аквапарку успела прибыть карета скорой, которая помогла малышу появиться на свет. Затем женщину и ребёнка перевезли в роддом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Администрация заведения выдала матери пожизненный абонемент на бесплатный вход в аквапарк.
Фото: Константин Юганов / Фотобанк Лори
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