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Клуб «Огонек» на Зеленоградской объявил конкурс на лучшее фото мамы с малышом
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Клуб «Огонек» на Зеленоградской объявил конкурс на лучшее фото мамы с малышом 

Управа района Ховрино города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Конкурс фотографий на тему «Мама и малыш» стартовал в Ховрине. Как рассказал художественный руководитель клуба «Огонек» Алексей Васильев, участвовать в нем могут профессиональные и непрофессиональные фотографы, а возраст детей на снимках не должен превышать трех лет.
— От одного участника принимается только одна фотография. Добавляемая фотография должна обладать художественной ценностью и соответствовать теме конкурса. Не принимаются фотографии плохого качества, на которых не видно лица ребенка. Фото должно быть цветным, — уточнил Алексей Васильев.
Фотографии принимают до 26 августа включительно. Для участия в фотоконкурсе необходимо направить на электронную почту gukogonek@mail.ru (с указанием «Фотоконкурс» в теме сообщения) фотоработы в электронном виде. В письме необходимо также указать контактные данные участника фотоконкурса: ФИО мамы, имя и возраст ребенка.
Объявление результатов пройдет 31 августа в клубе «Огонек» по адресу ул. Зеленоградская, д. 33А. Три участника, занявшие 1, 2 и 3-е место, будут награждены дипломами. Победитель получит приз-сертификат на бесплатную фотосъемку. (ис)
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