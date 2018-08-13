Праздник «Безопасная столица» прошел в Таганском парке

Москвичи 11 августа поучаствовали в празднике «Безопасная столица».

Для гостей здесь организовали четыре тематические площадки. Самой популярной стала зона, где была представлена настоящая пожарная машина. Кроме того, огнеборцы рассказали посетителям о своей работе.

На сайте газеты «Москва. Центр» отметили, что многие дети заинтересовались площадкой, которая была посвящена правила дорожного движения. Здесь дети выполнили специальные задания. За их выполнением следил сотрудник Госавтоинспекции . Изюминкой праздника стало то, что ребята смогли получить детские права на управление различным транспортом.

Кроме того, организаторы устроили в парке концерт, на котором ребята смогли продемонстрировать свои таланты.