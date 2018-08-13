Праздник «Безопасная столица» прошел в Таганском парке 

Москвичи 11 августа поучаствовали в празднике «Безопасная столица».
Для гостей здесь организовали четыре тематические площадки. Самой популярной стала зона, где была представлена настоящая пожарная машина. Кроме того, огнеборцы рассказали посетителям о своей работе.
На сайте газеты «Москва. Центр» отметили, что многие дети заинтересовались площадкой, которая была посвящена правила дорожного движения. Здесь дети выполнили специальные задания. За их выполнением следил сотрудник Госавтоинспекции. Изюминкой праздника стало то, что ребята смогли получить детские права на управление различным транспортом.
Кроме того, организаторы устроили в парке концерт, на котором ребята смогли продемонстрировать свои таланты.