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Раскрашиваем лёд
Аист на крыше
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Аист на крыше
Как раскрасить ледяную глыбу. Творческий эксперимент. Узнаем, что будет, если лёд посолить и как на него ложится краска. Занятия с малышом.
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