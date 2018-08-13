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Раскрашиваем лёд
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Раскрашиваем лёд 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Как раскрасить ледяную глыбу. Творческий эксперимент. Узнаем, что будет, если лёд посолить и как на него ложится краска. Занятия с малышом.
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Женский форум
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