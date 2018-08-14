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Сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося в центре Москвы шестилетнего мальчика
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Сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося в центре Москвы шестилетнего мальчика 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Сотрудники Росгвардии обнаружили и вернули матери малолетнего сына, потерявшегося в центре столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.
«Сегодня в Центральном округе столицы во время прогулки потерялся шестилетний мальчик. Информация о потерявшемся ребенке была передана всем экипажам групп задержания вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве, находившимся на маршрутах патрулирования. Благодаря профессиональным действиям сотрудников Росгвардии в течение 15 минут ребенок был найден и передан маме», — пояснили в ведомстве.
Потерявшийся мальчик рассказал, что катался на самокате и не заметил, как уехал от матери и оказался в незнакомом месте. Пытаясь найти обратную дорогу, ребенок уехал на большое расстоянии в другую сторону, где его нашли росгвардейцы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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