Сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося в центре Москвы шестилетнего мальчика

Сотрудники Росгвардии обнаружили и вернули матери малолетнего сына, потерявшегося в центре столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

«Сегодня в Центральном округе столицы во время прогулки потерялся шестилетний мальчик. Информация о потерявшемся ребенке была передана всем экипажам групп задержания вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве, находившимся на маршрутах патрулирования. Благодаря профессиональным действиям сотрудников Росгвардии в течение 15 минут ребенок был найден и передан маме», — пояснили в ведомстве.

Потерявшийся мальчик рассказал, что катался на самокате и не заметил, как уехал от матери и оказался в незнакомом месте. Пытаясь найти обратную дорогу, ребенок уехал на большое расстоянии в другую сторону, где его нашли росгвардейцы.