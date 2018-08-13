Ребенок не ест мясо. Что делать?

Почему ребёнок не ест мясо?

В зависимости от возраста, причин нелюбви к мясным продуктам может быть несколько.

1. Крохи, только осваивающие прикорм, крайне придирчивы к новым вкусам. Ещё бы: после месяцев сладкого молочка или смеси специфический вкус мяса может показаться неприятным, и малыш с брезгливой гримасой вытолкнет пюре языком или выплюнет его вам в лицо.

Что можно сделать:

Просто подождать. На первом году жизни вкусовые предпочтения карапуза меняются с каждым днём. Наотрез отказавшись от мяса в 10 месяцев, в 11 малыш может уплетать его за обе щеки. Просто повторите попытки через пару недель.

Попробовать другой вид мяса. Кролик, индейка, курица, говядина, телятина и даже конина — вполне вероятно, маленький гурман согласится на что-нибудь из этого списка. А вот жирную свинину, утку и баранину детям не рекомендуется давать как минимум до года.

Купить баночное пюре другого производителя или приготовить его в домашних условиях.

Смешать мясное пюре с овощным.

2. Малыши постарше могут быть привередливы к волокнистой структуре мяса. Кроме того, если у тоддлера ещё не появились все зубы, ему может быть трудно жевать мясные куски.

Что можно сделать:

Если малыш распробовал котлеты, разнообразьте его меню и другими блюдами из фарша (желательно домашнего приготовления). Это могут быть картофельные запеканки, лазаньи, тефтели, супы с фрикадельками, макароны по-флотски, голубцы, фаршированные перцы и кабачки и даже диетическая домашняя колбаса.

3. Ребёнку жалко животных. Вы только что вместе читали сказку про курочку, а теперь зовёте есть куриные котлетки? Осознав, из чего сделаны мясные блюда, юный вегетарианец может наотрез отказаться их есть.

Что можно сделать:

Обычно раньше 4 лет этот вопрос у городских детей не возникает, а в этом возрасте он уже в состоянии усвоить печальную истину природы. Да, все в этом мире кого-то едят, а некоторых животных люди с этой целью специально выращивают. Расскажите об этом в общих чертах, упоминая природу и живых хищников, но не останавливаясь на процессе забивания скота и разделки туш.

После «разговора по душам» дитя может заявить, что никогда не будет есть мясо. Не настаивайте, но продолжайте есть мясо сами. Скорее всего, рано или поздно ребёнок не устоит перед вкусной котлетой или спагетти болоньезе.

А вот чего делать точно не стоит:

Кормить насильно или отвлекая мультиками. О вреде такого кормления сказали, наверное, все популярные детские психологи и педиатры.

Обманывать, называя котлеты «хлебными», кусок курицы — рыбой, а мясной фарш — грибным пюре, которое принесла добрая Бурёнка. Рано или поздно ребёнок узнает правду, и его доверие к вам будет навсегда подорвано!

Ругать или шантажировать. «Ешь, а то из-за стола не выпущу», «неблагодарный, мать старалась готовила, а он нос воротит» — эти и подобные фразы должны остаться в кошмарном совковом прошлом, а не в светлом будущем наших детей.

Пугать страшными последствиями. Бедный ребёнок, превозмогая рвотные позывы, заталкивает в рот куски, боясь никогда не вырасти, учиться всегда на двойки и стать глупым дворником? Увы, любовь к мясу это ему точно не привьёт, а вот расстройство пищевого поведение и конфликты с семьёй не заставят себя ждать.

Чем заменить мясные продукты?

Возможно, «вегетарианский» период ребёнок перерастёт, но, пока он это сделает, стоит уделить особое внимание его рациону. Чем заменить полезные вещества мяса, чтобы организм не заметил ущерба?

Белок. В меню ребёнка должны присутствовать яйца, молочные продукты, бобовые (фасоль, чечевица, маш), злаки (киноа) и орехи (если нет аллергии). В меру можно давать и продукты из сои, например сыр Тофу.

Железо. Яблоки, зелёный листовой салат, цельнозерновой хлеб, яичный желток, шпинат — эти продукты богаты железом, но вот организм его усваивает меньше, чем из мяса. Чтобы это исправить, сочетайте «растительное» железо с витамином С: например, с апельсином и болгарским перцем.

Витамин B12. Среди обычных продуктов найти замену этому «мясному» витамину, увы, не удастся. Однако некоторые молочные продукты, соевое молоко, пищевые дрожжи и готовые зерновые завтраки производители специально обогащают этим витамином — для вегетарианцев. А если анализы покажут недостаток витамина, стоит посоветоваться с педиатром: он может назначить специальные жевательные таблетки.

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, необходимые сердцу, сосудам и эндокринной системе. Содержатся в растительных маслах (подсолнечное, оливковое, соевое, кунжутное и др.), ростках пшеницы и сои, орехах и семечках.

Как видите, отказ ребёнка от мяса в современном мире продуктового изобилия совсем не катастрофа. А значит, стоит смириться, улыбнуться и не делать из этого трагедии.