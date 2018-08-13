Дети Павла Воли и Ляйсан Утяшевой мечтают стать «Гаудями»

Павел Воля рассказал о том, как его сына и дочь впечатлила архитектура Барселоны.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми путешествуют по Испании. Звездная чета часто приезжает в эту страну вместе с сыном и дочерью. В соцсетях супруги щедро делятся кадрами семейного отдыха. В этот раз семейство отправилось в Барселону, где они остановились в одном из самых роскошных отелей в центре города.

В Барселоне десятый раз, и каждый как первый. Радуемся, как дети, открываем новые места,

— поделилась с подписчиками своего микроблога Ляйсан.

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

11 Авг 2018 в 2:58 PDT Обычно супруги не публикуют фото детей, так как хотят оградить их от публичности. Однако в этот раз Павел Воля сделал исключение и разместил на своей странице в Instagram кадр с пятилетним Робертом и трехлетней Софией. На фото дети увлеченно рассматривают интерьер знаменитого Дома Бальо. Это жилой дом, построенный в 1877 году для текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса и перестроенный архитектором Антони Гауди в 1904—1906 годах. Видимо, необычное здание так впечатлило детей, что они немедленно захотели стать архитекторами.

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

13 Авг 2018 в 12:57 PDT Оба ребенка теперь хотят быть не просто архитекторами, а именно «Гаудями». Неизгладимое впечатление на детские умы. Говорят, как в мультике побывали. На этой фотографии моя физиономия обрабатывает эту мысль,

— так подписал фото артист.

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

10 Авг 2018 в 12:35 PDT Напомним, Ляйсан и Павел женаты с 2012 года. В 2013 году родился их сын Роберт, а в 2015 на свет появилась дочь София.

_Фото: Instagam @pavelvolyaofficial