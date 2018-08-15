20 лет спустя. Чтобы найти детей, пермячка обратилась на федеральный канал

История Натальи Никитиной , многодетной матери из Очёра, несколько лет назад уже попадала на страницы мировых и российских СМИ. А на днях о пермячке и судьбе четырёх её детей, 18 лет назад усыновлённых американцами, сняли ток-шоу на федеральном канале.

О долгожданной встрече со взрослой дочерью и съёмках программы «Прямой эфир» корреспондентам «АиФ-Прикамье» рассказала главная героиня выпуска.

Съездила за документами

«Своих детей — им было от двух до восьми лет — я лишилась в далёком 2000 году, — вспоминает Наталья. — Софию, Дашу, Колю и Дениса я тянула одна, с мужем мы были в разводе. Вдобавок под опекой у меня были две младшие сестры. Не скорою, было очень тяжело. Чтобы прокормить всех, мне приходилось воровать в чужих огородах морковь и картошку. Однажды чтобы оформить детское пособие, я уехала за документами к бывшему мужу в соседний посёлок, а малышей оставила под присмотром 13-летней сестры. Возвращаюсь и ноги подкашиваются от шока — в доме пусто. Соседи сказали, что пока меня не было, приезжала опека и изъяла детей».

«Основания для изъятия у нас были веские: дети просидели одни четыре дня, ситуация угрожала их жизням, в доме царила антисанитария, соседи сначала кормили детей, а потом позвонили в опеку, — рассказала «Аиф-Прикамье» бывший специалист органов опеки Галина Вахромеева, она и изымала детей из семьи (вопросами опеки в те годы занимался комитет по образованию администрации Пермской области)».

Мать кинулась обивать пороги приюта и детского дома, но её туда не пускали, чтобы «не ломать детям психику». Потом всё-таки разрешили несколько недолгих встреч.

«Мама, когда ты заберёшь нас домой?» — спрашивали дети.

«Было до слёз обидно, что опека сразу использовала крайние меры: изъяла детей, а не стала помогать нашей семье», — досадует многодетная мать.

Новая жизнь

Вскоре ребят отправили на «смотрины» в Америку, где их заприметила американская семья Мэримен. Ребята пробыли за океаном 10 дней и вернулись обратно. Русских родителей в это время суд лишил родительских прав. Через некоторое время всех ребят отправили в Америку насовсем несмотря на то, что старшая из детей, София, написала письменный отказ от усыновления. Девочке на тот момент было всего восемь лет.

Через пять лет жизни в чужой стране самый младший из детей Денис скончался от истощения. Американские родители заморили его голодом за непослушание. Перед смертью он весил 16 килограммов, меньше, чем до переезда в США. История была громкая, она облетела многие мировые и российские СМИ.

В итоге за жестокое обращение с ребенком и в пренебрежение родительскими обязанностями супругов Мэримен осудили на 20 лет, но через 12 выпустили на свободу. Они поселились через дорогу от того дома, где заморили голодом российского мальчика.

Хваталась за работу, как за спасительную соломинку

Страшную весть о смерти младшего сына, которому на тот момент исполнилось восемь лет, Наталья узнала от журналистов.

«От горя я начала загонять себя работой, — говорит женщина. — Работала продавцом в киосках и магазинах, если не давали выходных, была даже рада. Приходилось таскать тяжести, в результате чего в 2009 году я заработала спинальный инсульт и инвалидное кресло».

Потеряв младшего Дениса, женщина пыталась узнать о судьбе остальных детей, которых после суда передали в другие семьи. Но её везде футболили с формулировкой «тайна усыновления».

«Я несколько раз писала на телевидение и недавно моей историей заинтересовались на канале Россия 1, тележурналистам удалось разыскать моих взрослых дочерей и сына в Америке, — рассказывает Наталья. — Даша — фармацевт, замужем, воспитывает сына. Николай — ландшафтный дизайнер, София — няня, сидит с детьми, у неё есть бойфренд. Она единственная смогла приехать в Россию на съёмки. Когда я смогла обнять дочку, я словно оглохла, в студии стояла просто гробовая тишина».

После съёмок София прилетела в Пермский край — своими глазами посмотреть, где родилась и как живёт мама. Несмотря на заработанную инвалидность, у Натальи жизнь в России наладилась. Два года назад женщина вышла замуж за молодого мужчину, с которым случайно познакомилась по телефону. Вскоре он сам перезвонил Наталье, и больше они уже не расставались.

Администрация посёлка в Очёрском районе выделила семье жильё по договору соцнайма. Ремонт, конечно, нужен, но супруги не отчаиваются. Кстати, на пенсии Наталья не сидит сложа руки, а вышивает прекрасные картины крестиком.

«Когда София после съёмок в Москве приехала ко мне домой, я стала просить прощения у дочери за то, что не видела, как она растёт и учится, за то, что не была на её последнем звонке, — продолжает женщина. — Но дочка успокаивала меня и говорила, что это не моя вина. Через день она улетела обратно в США, остаться в России она не сможет, в Америке вся её жизнь. Сейчас я засела за английский и мы будем общаться с ней, Дашей и Николаем по интернету».

КОММЕНТАРИЙ:

«После проверки уголовное дело закрыли»

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края Татьяна Шуваева:

«В 2000 году после усыновления детей американцами прокурор Перми возбудил уголовное дело по статье «Совершение сделок в отношении несовершеннолетних». В ходе прокурорской проверки было установлено, что родители четырёх детей были лишены родительских прав, а братья и сёстры занесены в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Близкие родственники — бабушка и брат — дали согласие на усыновление детей. Американская же семья состояла на учете в региональном банке данных как кандидаты в усыновители. Оставшиеся без попечения родителей дети находились в том возрасте, когда уже сознавали свою родственную связь и дорожили ею, их раздельное усыновление не отвечало бы их интересам, поэтому они подлежали международному усыновлению. Пермский областной суд посчитал, что возможность передачи детей на воспитание в семьи российских граждан была исчерпана, и по решению суда их передали на воспитание в приёмную семью в США. Это решение суда никем не обжаловалось. Прокурорская проверка признала решение суда законным и обоснованным, уголовное дело было прекращено».