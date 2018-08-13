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На трассе под Воронежем водители нашли раздетую и голодную 4-летнюю девочку
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На трассе под Воронежем водители нашли раздетую и голодную 4-летнюю девочку 

Вести Воронеж 43 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Ребёнка доставили в больницу. Автомобилисты заметили раздетую и плачущую девочку на 492 км трассы М-4 «Дон» недалеко от развязки у аэропорта в Рамонском районе в 14:55 воскресенья, 13 августа. Водители сообщили об этом в полицию, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД. Ребёнка доставили в больницу. Выяснилось, что родители девочки оставили её спящей дома, а сами, по их словам, пошли в магазин за продуктами. Когда их не было, малышка проснулась и отправилась на поиски матери, однако заблудилась. Плакала девочка не только от растерянности, но и от голода, уточнили в полиции. Сейчас девочка остаётся в больнице под наблюдением врачей. Никаких травм на теле ребёнка нет. Сколько именно прошла малышка, неизвестно. Недалеко от того места, где её нашли, находятся дачи — вероятно, там она и жила. Мать ребёнка прописана в Ставропольском крае, добавили правоохранители. Екатерина Трещикова
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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