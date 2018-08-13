Под Воронежем четырехлетняя девочка без родителей бродила вдоль трассы

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг — РИА Новости . Автомобилисты под Воронежем вызвали полицию , обнаружив 4-летнюю девочку, которая без родителей бродила вдоль трассы, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону, добавив, что ребенка доставили в больницу.

"На 492-м километре трассы М4 «Дон» в 14.55 мск была обнаружена девочка. Возраст — 4 года. На место были вызваны сотрудники полиции. Девочка была доставлена в медучреждение, в данный момент она до сих пор там находится. Видимых повреждений на ней не было", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, родители девочки уже объявились в полиции.

"Там, на 492-м километре, есть кафе. Якобы они ждали какой-то автобус, девочка спала. Они оставили ребенка и ушли за едой. Ребенок проснулся, родителей нет, и она начала их искать", — пояснил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что полиция проводит проверку по данному инциденту, выясняя все обстоятельства произошедшего.