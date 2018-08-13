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Катя Гордон резко высказалась о воспитании настоящих мужчин
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Катя Гордон резко высказалась о воспитании настоящих мужчин 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
И отметила, что сама своих детей воспитывает «щедрыми и ответственными».
Накануне стало известно, что журналистка и юрист Катя Гордон выступила в защиту подавшей на развод Риты Дакоты. Гордон заявила, что отстаивать интересы певицы в суде будет ее юридическая команда «Гордон и сыновья». Судя по всему, ситуация с разводом звездной пары сильно задела правозащитницу — настолько, что она опубликовала в своем микроблоге гневный пост о том, как современные родители портят своих детей.
Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)
24 Июн 2018 в 11:40 PDT  Мы живем в мире, где все не значит ничего. Безнаказанная ложь, сиюминутные обещания на век. Я думаю, что мораль нужно начинать защищать на уровне закона. Первое постсоветское поколение матерей-одиночек выпустило в свет много мальчиков, выращенных в ненависти к женщинам,
так эмоционально начала рассказ Катя Гордон.
Мы пожинаем плоды этого воспитания. Конченое поколение 30 — 40 летних уродов. Что делать? Плюнуть. И растить своих сыновей щедрыми, ответственными. Я выращу всех внуков и без раздумий скажу сыну — отдай, если будет расставание. Сегодня мы бьемся за унитаз, теряя суть. Умирая мы не вспомним ничего из предметов быта. Мы вспомним пару дней безумного счастья любви… детство… детей… я желаю следующему поколению девочек настоящих Мужчин. Я свой вклад делаю воспитывая своих!
— продолжила журналистка.
Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)
16 Июл 2018 в 11:07 PDT  А все дело в том, что по признанию Кати, первоначально Рита Дакота надеялась без лишнего шума разойтись с отцом своего ребенка Владом Соколовским. «До сегодняшнего дня у меня была одна задача — договориться обо всем негласно и с миром», — говорила Гордон, сожалея, что пришлось пойти на такой шаг и обнародовать всю эту неприятную историю. Из-за имеющихся разногласий Владу и Рите предстоит провести немало времени в суде, где на заседаниях будут вестись споры как о разделе совместно нажитого имущества, так и решаться вопрос об опеке над несовершеннолетней дочкой Мией.
Напомним, 37-летняя Катя Гордон дважды мама. В 2012 году звезда родила сына Даниила, отец мальчика — экс-супруг Екатерины адвокат Сергей Жорин. В конце февраля прошлого года звезда снова стала матерью. На свет появился ее младший сын Серафим. О том, кто папа ее младшего ребенка, бизнесвумен уже долгое время не говорит, отмечая, что ее возлюбленный — не публичный человек.
Фото: Instagram @katyagordon
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