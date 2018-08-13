В Ростове школьница сорвалась со строительных лесов

В донской столице врачи спасают жизнь ребенку, упавшему со строительных лесов. Несчастные произошло днем, 12 августа, в Лазоревом переулке.

10-летняя ростовчанка гуляла рядом со стройкой. В какой-то момент из любопытства девочка забралась на строительные леса. Она не смогла удержать равновесие и полетела на землю. После падения с высоты третьего этажа ребенок получил тяжкие увечья.

— В тяжелом состоянии школьницу доставили в больницу. Врачи борются за ее жизнь, — сообщает donday.ru со ссылкой на собственный источник.

А 19 июля из окна своей квартиры выпала трехлетняя малышка — москитная сетка не выдержал веса ребенка. Девочку на скорой отвезли в больницу.