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В Ростове школьница сорвалась со строительных лесов
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В Ростове школьница сорвалась со строительных лесов 

161.ru 20 минут назад
В донской столице врачи спасают жизнь ребенку, упавшему со строительных лесов. Несчастные произошло днем, 12 августа, в Лазоревом переулке.
10-летняя ростовчанка гуляла рядом со стройкой. В какой-то момент из любопытства девочка забралась на строительные леса. Она не смогла удержать равновесие и полетела на землю. После падения с высоты третьего этажа ребенок получил тяжкие увечья.
— В тяжелом состоянии школьницу доставили в больницу. Врачи борются за ее жизнь, — сообщает donday.ru со ссылкой на собственный источник.
А 19 июля из окна своей квартиры выпала трехлетняя малышка — москитная сетка не выдержал веса ребенка. Девочку на скорой отвезли в больницу.
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