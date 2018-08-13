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Бейонсе рассказала о вторых родах в фотосете для Vogue
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Бейонсе рассказала о вторых родах в фотосете для Vogue 

Попкорн News 21 минуту назад
Фото: Попкорн News
Западные СМИ вовсю обсуждают новое интервью и фотосессию Бейонсе для журнала Vogue, героиней сентябрьского выпуска которого стала поп-дива. В своей беседе с журналистом певица рассказала о сложных вторых родах, которые едва не стоили ей жизни, а также о том, что женщины должны научиться принимать себя и свое тело.
«После первого ребенка я бросилась приводить тело в порядок, чтобы соответствовать представлениям окружающих о теле родившей женщины. Я хотела похудеть за три месяца и даже организовала себе небольшой тур, чтобы не было поблажек. Сейчас я вижу, что это было сумасшествием. После рождения близнецов мое отношение к этому вопросу поменялось», — говорит Бейонсе.
Она добавила, что когда рожала Руми и Сэра, ее вес достигал 99 килограмм, поэтому ей пришлось соблюдать постельный режим. «У меня были жуткие отеки от преэклампсии (осложнение при беременности), мое здоровье и здоровье моих детей были под угрозой. В итоге мне провели экстренное кесарево сечение. Несколько недель мы провели в палате интенсивной терапии для недоношенных детей. Мой муж тогда был настоящим бойцом, оказал мне мощную поддержку, и я горжусь тем, как он эволюционировал в качестве мужа и отца», — рассказала звезда.
попкорнnews
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