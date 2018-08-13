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С начала августа в ГКБ №15 родилось 244 малыша
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С начала августа в ГКБ №15 родилось 244 малыша 

Управа района Вешняки 19 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
За две недели текущего месяца в роддоме Городской клинической больницы № 15 на свет появилось 244 новорождённых. Благодаря профессионализму и грамотной работе врачей, здесь за этот период родились 124 мальчика и 120 девочек.
Среди августовских малышей даже есть двойняшки. Эти девочки родились очень маленькими, 965 и 850 граммов, однако медики отмечают у них хорошее самочувствие и быстрый рост.
Чтобы детишки росли крепкими и здоровыми, от родителей потребуется немало усилий и времени. Со своей стороны персонал ГКБ № 15 готов сделать всё необходимое для того, чтобы в семьях появились долгожданные малыши. Работники роддома оказывают всестороннюю медицинскую помощь и поддержку мамам и новорождённым. В общей сложности в родильном доме работают свыше 300 сотрудников. Среди них есть доктор медицинских наук, шестнадцать кандидатов медицинских наук, тридцать два врача высшей квалификационной категории.
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