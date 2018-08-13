В школах могут добавить 12 класс

Депутат фракции ЛДПР Власов Василий планирует собрать осенью круглый стол для того, чтобы обсудить возможный перевод общеобразовательных средних школ на двенадцатилетнее обучение.

Аргументом депутата в пользу своего предложения стало утверждение о том, что дополнительный год поможет школьникам больше времени уделить профориентации, что будет очень полезным перед выпуском из средней школы. Если же увеличить количество лет обучения не удастся, Власов предлагает весь 11-ый год отдать под профориентацию, а всю школьную программу уложить в десять классов.

Однако Министерство просвещения пока не рассматривает предложение депутата Власова.