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В школах могут добавить 12 класс
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В школах могут добавить 12 класс 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Депутат фракции ЛДПР Власов Василий планирует собрать осенью круглый стол для того, чтобы обсудить возможный перевод общеобразовательных средних школ на двенадцатилетнее обучение.
Аргументом депутата в пользу своего предложения стало утверждение о том, что дополнительный год поможет школьникам больше времени уделить профориентации, что будет очень полезным перед выпуском из средней школы. Если же увеличить количество лет обучения не удастся, Власов предлагает весь 11-ый год отдать под профориентацию, а всю школьную программу уложить в десять классов.
Однако Министерство просвещения пока не рассматривает предложение депутата Власова.
Женский форум
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