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Кудрявцева выбрала имя для новорожденной дочки
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Кудрявцева выбрала имя для новорожденной дочки 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Стало известно имя дочки 47-летней телеведущей, которая во второй раз стала мамой. Подробности сообщили близкие к семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова источники.
Супруги назвали дочь Марией, передает Super.ru. Имя малышке родители выбрали совместно.
Напомним, о том, что ведущая родила девочку, стало известно 13 августа. У Леры уже есть сын — 28-летний Жан, который в мае сделал Кудрявцеву бабушкой. Мальчика назвали Львом.
На странице в Instagram знаменитость опубликовала трогательное фото, которое подписала: "Доченька!". В комментариях к публикации друзья, коллеги и поклонники поздравили Леру с радостным событием и пожелали маме и новорожденной малышке здоровья.
Также звезда сообщила, что хорошо чувствует себя после родов. Но ведущая все-таки переживает из-за своего внешнего вида. По словам знаменитости, она пока еще выглядит несколько полнее, чем раньше.
Как писали Dni.Ru, судя по всему, в декретный отпуск ведущая программы "Секрет на миллион" уходить не собирается. Уже скоро она вернется к съемкам и фотосессиям. Напомним, первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой, когда поклонники заметили у звезды округлившийся животик.
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Женский форум  Ещё 58 источников 
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