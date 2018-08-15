Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки 

Лера Кудрявцева 13 августа во второй раз стала мамой. Телеведущая родила очаровательную девочку, которую назвали Машей.
Имя малышке родители выбрали вместе, почему в итоге остановились на Марии супруги никому пояснять не стали. Кудрявцева и Макаров вообще не рассказывают о девочке, предпочитая наслаждаться своим счастьем молча.
Отметим, что о том как новоиспеченные родители назвали дочь стало известно благодаря работе команды портала Super.ru. Журналисты пока единственные, кто дает хоть какие-то подробности о родах Кудрявцевой. Сама молодая мама лишь сфотографировала ножку дочери и выложила снимок в Instagram.
Поклонников Леры такое положение несколько нервирует. Люди желают знать все детали жизни своей любимицы. Видимо от скуки народ решил наброситься на новорожденную малышку. Даже несмотря на отсутствие официального подтверждения о том, что девочку назвали Машей, россияне разнесли имя малышки в пух и прах.
Фаната заявили, что ждали от Леры изысков, поскольку ее первого сына зовут Жан. Выбранное для малютки имя многих разочаровало. «Машка — по деревенски как-то», «Я думала, какой-нибудь Евангелиной или Патрисией назовут, но никак не Машей», «Мультиков обсмотрелась Лера», «Мария Игоревна — не звучит», «Не могли фантазию проявить», — возмутились хейтеры.
Как писали Dni.Ru, 47-летняя телеведущая стала мамой во второй раз. Примечательно, что недавно Лера также стала бабушкой. У ее сына Жана родился мальчик. Для Игоря Макарова Маша стала первым ребенком. Ведущая и хоккеист счастливы в браке уже более пяти лет. Спортсмен на 14 лет моложе телеведущей.