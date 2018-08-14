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СМИ рассекретили имя новорожденной дочери Леры Кудрявцевой
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СМИ рассекретили имя новорожденной дочери Леры Кудрявцевой 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Стало известно, как назвали свою дочь Лера Кудрявцева и Игорь Макаров.
Только вчера Лера Кудрявцева порадовала поклонников новостью о том, что она стала мамой во второй раз и показала крохотную ножку новорожденной дочки. А уже сегодня журналисты рассекретили, как они с супругом Игорем Макаровым назвали малышку. По информации портала Super девочке дали имя Мария.
Напомним, для 47-летней Леры этот ребенок стал вторым. От первого брака с музыкантом Сергеем Ленюком у телеведущей есть 28-летний сын Жан. А вот для 30-летнего Игоря Макарова и брак, и ребенок стали первыми.
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Фото:Instagram
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