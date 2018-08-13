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Алсу похвасталась гибкостью своей младшей дочки
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Алсу похвасталась гибкостью своей младшей дочки 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники певицы пророчат девочке большое спортивное будущее.
Популярная певица и многодетная мама Алсу совершенно точно может гордиться своими детьми. Талант ее дочери Микеллы вызывает восторг: 10-летняя девочка самостоятельно добилась потрясающих результатов в спорте.
Сегодня Алсу опубликовала на своей странице в Instagram серию фото, на которых ее дочь Микелла демонстрирует чудеса гибкости. «Моя маленькая акробатка 👯‍♀️ Гимнастикой не занималась, тренировалась дома сама», — подписала кадры певица и предложила поклонникам выбрать самое удачное фото.
Публикация от ALSOU (@alsou_a)
13 Авг 2018 в 2:50 PDT  Большинству фолловеров понравился поперечный шпагат. «Вот это сила воли у ребенка, взрослым есть чему поучиться», «Молодец, упорная девочка, чувствуется характер, и такая уже большая стала, невеста!», «Какая гибкость! Молодец», — пишут поклонники звезды.
Интересно, что старшая дочь тоже проявила свой талант. Дело в том, что все фото, которые Алсу опубликовала в своем микроблоге, делала Сафина, которой через месяц исполнится 12 лет. Многие отметили, что обе дочери Алсу талантливы, каждая по-своему.
Публикация от ALSOU (@alsou_a)
10 Июн 2018 в 11:53 PDT  Напомним, Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Пара растит троих детей: 11-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и годовалого сына Рафаэля. После последних родов исполнительница на восемь недель пропала из социальных сетей. Поклонники даже начали беспокоиться, но вскоре она опубликовала новую запись в Instagram, объяснив, что во время отсутствия побыла «просто мамой».
Фото: Instagram @alsou_a
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