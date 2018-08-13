ЧП в Абакане: годовалый малыш вылил на себя кипяток

Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшие выходные. Маленький мальчик был дома с родителями. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Абакану, в какой-момент малыш остался без присмотра и опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.

По счастливой случайности ребенок выжил, но оказался в больнице с диагнозом термический ожог 40% тела. Полицейские призывают родителей ни на секунду не оставлять маленьких детей без присмотра, а также убирать на безопасное расстояние емкости с кипятком, медицинские препараты, колюще-режущие предметы и бытовую химию.

Фото: pixabay.com.