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ЧП в Абакане: годовалый малыш вылил на себя кипяток
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ЧП в Абакане: годовалый малыш вылил на себя кипяток 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшие выходные. Маленький мальчик был дома с родителями. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Абакану, в какой-момент малыш остался без присмотра и опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.
По счастливой случайности ребенок выжил, но оказался в больнице с диагнозом термический ожог 40% тела. Полицейские призывают родителей ни на секунду не оставлять маленьких детей без присмотра, а также убирать на безопасное расстояние емкости с кипятком, медицинские препараты, колюще-режущие предметы и бытовую химию.
Фото: pixabay.com.
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