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СМИ: Лера Кудрявцева стала мамой
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СМИ: Лера Кудрявцева стала мамой 

Журнал ОК! 1 час назад
Поклонники поздравляют 47-летнюю Леру Кудрявцеву с пополнением. О том, что телеведущая во второй раз стала мамой сообщило издание Super.ru. По данным журналистов, знаменитая блондинка подарила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову дочку. Девочка появилась на свет в одном из подмосковных роддомов. Сама Кудрявецва информацию не подтвердила.
Напомним, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Несмотря на разницу в возрасте (телеведущая старше спортсмена на 16 лет), в их семье царит гармония. Супруги не раз говорили о желании завести совместных детей, однако попытки никак не увенчались успехом. У Леры уже есть сын от первого брака с барабанщиком «Ласкового мая» — 28-летний Жан. Для Игоря новорожденная дочь стала первым ребенком.
Кстати, в сети ходят слухи, что Лера Кудрявцева стала бабушкой. Внука телеведущей подарили ее 28-летний сын Жан Ленюк и его возлюбленная Анастасия. Новорожденного малыша назвали Лев в честь отца Кудрявцевой.
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