СМИ: Лера Кудрявцева стала мамой

Поклонники поздравляют 47-летнюю Леру Кудрявцеву с пополнением. О том, что телеведущая во второй раз стала мамой сообщило издание Super.ru . По данным журналистов, знаменитая блондинка подарила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову дочку. Девочка появилась на свет в одном из подмосковных роддомов. Сама Кудрявецва информацию не подтвердила.

Напомним, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Несмотря на разницу в возрасте (телеведущая старше спортсмена на 16 лет), в их семье царит гармония. Супруги не раз говорили о желании завести совместных детей, однако попытки никак не увенчались успехом. У Леры уже есть сын от первого брака с барабанщиком «Ласкового мая» — 28-летний Жан. Для Игоря новорожденная дочь стала первым ребенком.

Кстати, в сети ходят слухи, что Лера Кудрявцева стала бабушкой. Внука телеведущей подарили ее 28-летний сын Жан Ленюк и его возлюбленная Анастасия. Новорожденного малыша назвали Лев в честь отца Кудрявцевой.