Любовь с похищениями — в Москве бывший гражданский муж украл ребенка у жены и не собирается его отдавать

Бывший гражданский муж выкрал ребенка у москвички и в течение полугода удерживает его.

Источник фото: телеканал «360»

В типичной столичной двушке уже два месяца — нетипичная обстановка. В комнатах детские игрушки, на кухне полно еды и посуды для ребенка, а самого его нет.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Ирины Павловой, ее бывший гражданский муж похитил сына и не собирается его отдавать.

«Я хочу обнять моего сына. Дай мне пожалуйста это сделать, не уводи его, на что он развернулся и стал меня бить», — это Ирина вспоминает, как прошла последняя встреча с отцом двухгодовалого Андрюши. Якобы девушка неоднократно пыталась выйти на связь Алексеем Гавриковым, но в ответ лишь тишина. Последняя попытка поговорить с мужчиной едва не закончилась для девушки госпитализацией.

«Он бил меня по лицу, по голове, после чего он ушел в подъезд. Там был полный двор людей, на это все смотрели», — рассказывает женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Эта история начиналась как в сказке. Три года назад Ирина познакомилась с Алексеем в интернете. Конфетно-букетный период быстро закончился, и вскоре женщина узнала, что беременна. Якобы после рождения первенца любимого мужчину словно подменили. Романтику в доме сменил хаос, начались частые ссоры и скандалы.

«В сентябре прошлого года я предложила ему расстаться, разъехаться, потому что у нас уже не было отношений», — говорит Ирина.

Источник фото: телеканал «360»

Как только была поставлена точка, девушка, забрала ребенка и уехала из элитной квартиры Гаврикова к себе в двушку. Долгое время Ирине помогала воспитывать мальчика мама, но в какой-то момент у Гаврикова вдруг проснулись отцовские чувства, и он решил силой выкрасть кроху. Корреспондент «360» попытался встретиться с отцом ребенка, но тщетно. На телефонные звонки он не отвечает, на связь вышел только его адвокат.

«Он возражает против того поведения и кампании, которую Павлова организовала против него, в которой она сообщает ложные сведения. Он считает, что все это противоречит интересам ребенка», — сообщила адвокат Алексея Гаврикова Кира Корума.

Если верить словам адвоката, то история с избиением — выдумка молодой мамы. Подтвердить слова Ирины о том, что на нее напал Гавриков, может весь двор, но странным образом все свидетели не выходят на связь или боятся. Чем больше деталей появляется в этой истории, тем больше возникает вопросов.

Выслушать все мнения теперь придется судье — Ирина подала иск на своего бывшего сожителя.