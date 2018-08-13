Учителя и школьники смогут помочь тяжелобольным детям по всей России в рамках акции «Дети вместо цветов»

Фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» предлагают в День знаний, 1 сентября, поддержать более 700 семей, в которых тяжело болеют дети.

Каждый год на дорогие букеты в первый учебный день тратятся десятки миллионов рублей.

Пять лет назад

в одной из московских школ решили сэкономить на цветах, которые все равно завянут через пару дней, и всем классом собрать средства для помощи детям, которые не могут пойти в школу из-за болезни. За несколько лет акция стала популярной — в 2017 году фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком»

поддержали 1157 школ

и 6500 классов из 132 городов и поселков России. В итоге была собрана фантастическая сумма — более 39 миллионов рублей. На эти деньги смогли помочь 463 тяжелобольным детям по всей стране.

В 2018 году не предлагается совсем отказываться от букетов — каждому ученику рекомендуют принести один цветок и сложить из них один, красивый общий праздничный букет, чтобы поздравить любимого педагога.

А сэкономленные деньги можно перевести в помощь неизлечимо больным детям. На сайте фонда

подробно описаны все способы сделать пожертвование. На эти средства будут приобретены аппараты для дыхания, расходные материалы, коляски и кресла, лекарства и специальное питание для тяжелобольных детей. Кроме того, нуждающимся семьям будет оказана психологическая и юридическая поддержка. Фонд «Вера» приготовил также новые сувениры: ленты, чтобы перевязать букет, и наклейки с символикой акции — их можно наклеить на одежду или школьный рюкзак. А еще — открытки для учителей и афиши, которые можно разместить в классе.

Как рассказала заместитель директора Детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава, под опекой хосписа находиться 500 неизлечимо больных детей. «Вы себе не представляете, как их родители хотели бы как все обычные люди повести своего ребенка в школу 1 сентября, сделать обычную фотографию с цветами и школьным рюкзаком, без этой чертовой трубки в шее, без инвалидной коляски, без аппарата ИВЛ. Но вы вряд ли встретите неизлечимо больных детей на школьных линейках, потому что наш город не приспособлен для инвалидов, а инвалидное кресло стоит как автомобиль», — говорит Мониава.

"Расскажите вашим здоровым детям, что жизнь бывает очень разная. Счастье встать рано утром — на свои собственные ноги. Счастье, когда ты сам можешь съесть свой завтрак. Счастье, когда ты можешь сказать одноклассником «привет». Счастье стоять в этой большой толпе утром 1 сентября и улыбаться. Но самое большое счастье на свете — когда ты можешь кому-то помочь. Сделать, пусть самую малость, для другого человека", — напомнила она.

В свою очередь президент фонда помощи хосписам «Вера», который поддерживает 250 детей с неизлечимыми диагнозами по всей России, подчеркнула, что акция «Дети вместо цветов» объединяет учителей, школьников и их родителей «в желании видеть мир во всей его полноте, в том числе, замечать тех, кому сейчас нужна наша помощь». Как сказала Юлия Матвеева , «акция не просто помогает нам собрать средства на покупку жизненно необходимой техники для неизлечимо больных детей, но также формирует иную культуру отношения общества к тем, кто еще вчера был „незаметным“.

»Дети помогают детям, принимая урок, что все равны, и каждый имеет право на достойную активную жизнь, несмотря на все трудности и препятствия", — отметила она.

Подробный рассказ, как работает акция «Дети вместо цветов», а также ее «пошаговая инструкция» размещены на сайте Фонда