Учителя и школьники смогут помочь тяжелобольным детям по всей России в рамках акции «Дети вместо цветов» 

Фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» предлагают в День знаний, 1 сентября, поддержать более 700 семей, в которых тяжело болеют дети.
Каждый год на дорогие букеты в первый учебный день тратятся десятки миллионов рублей.
Пять лет назад
в одной из московских школ решили сэкономить на цветах, которые все равно завянут через пару дней, и всем классом собрать средства для помощи детям, которые не могут пойти в школу из-за болезни. За несколько лет акция стала популярной — в 2017 году фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком»
поддержали 1157 школ
и 6500 классов из 132 городов и поселков России. В итоге была собрана фантастическая сумма — более 39 миллионов рублей. На эти деньги смогли помочь 463 тяжелобольным детям по всей стране.
В 2018 году не предлагается совсем отказываться от букетов — каждому ученику рекомендуют принести один цветок и сложить из них один, красивый общий праздничный букет, чтобы поздравить любимого педагога.
А сэкономленные деньги можно перевести в помощь неизлечимо больным детям. На сайте фонда
подробно описаны все способы сделать пожертвование. На эти средства будут приобретены аппараты для дыхания, расходные материалы, коляски и кресла, лекарства и специальное питание для тяжелобольных детей. Кроме того, нуждающимся семьям будет оказана психологическая и юридическая поддержка. Фонд «Вера» приготовил также новые сувениры: ленты, чтобы перевязать букет, и наклейки с символикой акции — их можно наклеить на одежду или школьный рюкзак. А еще — открытки для учителей и афиши, которые можно разместить в классе.
Как рассказала заместитель директора Детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава, под опекой хосписа находиться 500 неизлечимо больных детей. «Вы себе не представляете, как их родители хотели бы как все обычные люди повести своего ребенка в школу 1 сентября, сделать обычную фотографию с цветами и школьным рюкзаком, без этой чертовой трубки в шее, без инвалидной коляски, без аппарата ИВЛ. Но вы вряд ли встретите неизлечимо больных детей на школьных линейках, потому что наш город не приспособлен для инвалидов, а инвалидное кресло стоит как автомобиль», — говорит Мониава.
"Расскажите вашим здоровым детям, что жизнь бывает очень разная. Счастье встать рано утром — на свои собственные ноги. Счастье, когда ты сам можешь съесть свой завтрак. Счастье, когда ты можешь сказать одноклассником «привет». Счастье стоять в этой большой толпе утром 1 сентября и улыбаться. Но самое большое счастье на свете — когда ты можешь кому-то помочь. Сделать, пусть самую малость, для другого человека", — напомнила она.
В свою очередь президент фонда помощи хосписам «Вера», который поддерживает 250 детей с неизлечимыми диагнозами по всей России, подчеркнула, что акция «Дети вместо цветов» объединяет учителей, школьников и их родителей «в желании видеть мир во всей его полноте, в том числе, замечать тех, кому сейчас нужна наша помощь». Как сказала Юлия Матвеева, «акция не просто помогает нам собрать средства на покупку жизненно необходимой техники для неизлечимо больных детей, но также формирует иную культуру отношения общества к тем, кто еще вчера был „незаметным“.
»Дети помогают детям, принимая урок, что все равны, и каждый имеет право на достойную активную жизнь, несмотря на все трудности и препятствия", — отметила она.
Подробный рассказ, как работает акция «Дети вместо цветов», а также ее «пошаговая инструкция» размещены на сайте Фонда