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Соцсети: в Перми на пляже нашли маленькую девочку без родителей
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Соцсети: в Перми на пляже нашли маленькую девочку без родителей 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Маленькую девочку нашли на пляже у Мотовилихинского пруда, сообщают очевидцы в социальных сетях. Рядом с ребёнком не было взрослых, никто долго не мог найти её родителей.
Очевидцы говорят, что девочка была без одежды, спасатели надели на неё футболку и кепку. Поиски родителей результата не дали, поэтому ребёнка передали сотрудникам полиции. Родители всё-таки нашлись через два часа. Их отправили в отдел полиции.
«К нам обратились граждане и рассказали, что на той стороне пруда, где находится хлебозавод, ходит маленькая девочка без одежды. Мы поплыли на ту сторону и действительно нашли девочку которая одна гуляла по дороге возле пруда. Поняли что девочка потерялась и в течении часа искали её родителей. После подъехали сотрудники полиции и мы ей передали девочку. Так как она была без одежды, мы надели на неё футболку спасателя и кепку, чтобы ей не напекло голову. Осмотрели на предмет травм, померили температуру. Оказалось, что девочка здорова. На вид ей 4 года, говорит плохо", — рассказал сотрудник службы спасения.
Он добавил, что позже выяснилось — девочка отдыхала с дедушкой. Скорее всего, он был нетрезв и забыл, что должен присматривать за внучкой.
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