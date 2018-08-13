Соцсети: в Перми на пляже нашли маленькую девочку без родителей

Маленькую девочку нашли на пляже у Мотовилихинского пруда, сообщают очевидцы в социальных сетях. Рядом с ребёнком не было взрослых, никто долго не мог найти её родителей.

Очевидцы говорят, что девочка была без одежды, спасатели надели на неё футболку и кепку. Поиски родителей результата не дали, поэтому ребёнка передали сотрудникам полиции. Родители всё-таки нашлись через два часа. Их отправили в отдел полиции.

«К нам обратились граждане и рассказали, что на той стороне пруда, где находится хлебозавод, ходит маленькая девочка без одежды. Мы поплыли на ту сторону и действительно нашли девочку которая одна гуляла по дороге возле пруда. Поняли что девочка потерялась и в течении часа искали её родителей. После подъехали сотрудники полиции и мы ей передали девочку. Так как она была без одежды, мы надели на неё футболку спасателя и кепку, чтобы ей не напекло голову. Осмотрели на предмет травм, померили температуру. Оказалось, что девочка здорова. На вид ей 4 года, говорит плохо", — рассказал сотрудник службы спасения.

Он добавил, что позже выяснилось — девочка отдыхала с дедушкой. Скорее всего, он был нетрезв и забыл, что должен присматривать за внучкой.