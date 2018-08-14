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В Перми ищут девочку, пропавшую после семейной ссоры
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В Перми ищут девочку, пропавшую после семейной ссоры 

РИА Новости 1 час назад
ПЕРМЬ, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции Пермского края ведут поиски 16-летней девочки, которая ушла из дома после семейного конфликта и не вернулась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Согласно оперативной информации, в понедельник в полицию поступило заявление о пропаже 16-летней девушки, проживающей с сестрой и бабушкой в деревне Филипповка Кунгурского района Пермского края.
"Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям, направленным на установление местонахождения пропавшей девочки", — рассказали в ведомстве.
По данным местных СМИ, несовершеннолетняя пропала после ссоры с бабушкой. Случилось это еще 8 августа, самостоятельные поиски родственники девочки продолжают уже шесть дней. По заверению сестры пропавшей, за все это время девушка ни разу не выходила на связь.
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