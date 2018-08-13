Сотникова: мотивация — много работать, чтобы потом ни в чём себе не отказывать

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о том, что её мотивирует.

«Моя сестра — самый главный мотиватор в моей жизни! Хочу, чтобы она свою жизнь устроила на высшем уровне! Наша семья не была богатой, жили мы очень скромно, папа работал на 2-3 работах, чтобы достать деньги мне на инвентарь и сестре на обследования и лекарства, когда это было необходимо. Я очень благодарна своим родителям за то, что они делали и делают для нас с сестрой.

Когда я начала зарабатывать деньги, то, естественно, я всё отдавала родителям, мне они тогда не очень нужны были, родители лучше знали, куда их применить и для чего. Ну и начала понимать, что я могу помогать своей семье, если буду много работать, и даже на что-то накопить себе. Раньше я откладывала деньги на свадьбу, сейчас я бросила это дело и вложилась в наш с мамой бизнес.

Я понимаю, что в наше время нужно рассчитывать только на себя! Ни на кого больше. Ни на мужа, ни на отца, ни на друзей… Увы, сегодня они есть, а завтра никого. Поэтому сейчас мотивация — много работать, чтобы в будущем ни в чём себе не отказывать.

Да, я девушка, но, смотря на наш мир, как пишут и отзываются про девушек (как они зарабатывают и т. д.), мне это не в кайф слушать… Я предпочту быть сильной и независимой. Спасибо моим родителя за моё воспитание», — написала Сотникова на своей странице в сети «Инстаграм».