«В наше время нельзя рассчитывать ни на мужа, ни на отца». Сотникова — о своей мотивации

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова рассказала о своей мотивации.

«Много запросов было про мотивацию. Читайте:

1. Это моя сестра2. Помогать своей семье3. Чтобы красиво жить надо много работать.

1. Моя сестра — самый главный мотиватор в моей жизни! Хочу, чтобы она свою жизнь устроила на высшем уровне! Наша семья не была богатой, жили мы очень скромно. Папа работал на 2-3 работах чтобы достать деньги. Во-первых, мне на инвентарь, во-вторых, сестре на обследования и лекарства, когда это было необходимо. Я очень благодарна своим родителям за то, что они делали и делают для нас с сестрой

2. Когда я начала зарабатывать деньги, то естественно я все отдавала родителям, мне они тогда не очень нужны были, родители лучше знали куда их применить и для чего. Ну и начала понимать, что я могу помогать своей семье, если буду много работать, и даже на что-то накопить себе. Раньше я откладывала деньги на свадьбу, сейчас я бросила это дело и вложилась в наш с мамой бизнес.

3. Я понимаю, что в наше время нужно расчитывать только на себя! Ни на кого больше. Ни на мужа, ни на отца, ни на друзей… увы… сегодня они есть, а завтра никого. Поэтому сейчас мотивация много работать, чтобы в будущем ни в чем себе не отказывать. Да, я девушка, но смотря на наш мир, как пишут и отзываются про девушек (как они зарабатывают и т.д), мне это не в кайф слушать… Я предпочту быть сильной и независимой. Спасибо моим родителя за мое воспитание», — написала Сотникова в «Инстаграме».