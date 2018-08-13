Ротвейлеры дачницы набросились на ее четырехлетнего внука под Челябинском

В Челябинской области ротвейлеры напали на четырехлетнего ребенка. Псы принадлежат бабушке мальчика. Об этом сообщил портал «Первый областной».

Инцидент произошел в садовом товариществе Ленинского района. По словам очевидцев происшествия, к женщине на дачу приехала семья сына. Ее четырехлетний внук играл в саду, когда на него набросились псы. Мама мальчика пыталась оттащить собак, но безуспешно. В итоге спасти ребенка смогли отец вместе с другом.

Мальчика вместе с матерью доставили в городскую больницу. Врачи зафиксировали у него множественные укушенные раны. Позже ребенок был переведен в областную детскую больницу. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое.