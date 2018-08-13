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Ротвейлеры дачницы набросились на ее четырехлетнего внука под Челябинском
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Ротвейлеры дачницы набросились на ее четырехлетнего внука под Челябинском 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Челябинской области ротвейлеры напали на четырехлетнего ребенка. Псы принадлежат бабушке мальчика. Об этом сообщил портал «Первый областной».
Инцидент произошел в садовом товариществе Ленинского района. По словам очевидцев происшествия, к женщине на дачу приехала семья сына. Ее четырехлетний внук играл в саду, когда на него набросились псы. Мама мальчика пыталась оттащить собак, но безуспешно. В итоге спасти ребенка смогли отец вместе с другом.
Мальчика вместе с матерью доставили в городскую больницу. Врачи зафиксировали у него множественные укушенные раны. Позже ребенок был переведен в областную детскую больницу. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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