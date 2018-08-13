Перестать плакать и начать работать. Особенные люди создают в Дагестане социальное кафе

Казбек чистит картошку. В руках у него специальный безопасный нож. Работа требует от молодого человека терпения и сосредоточенности, и он очень старается.

"Казбек у нас очень хорошо чистит овощи, у него отлично получается!" — говорит руководитель «социальной квартиры» Диана Гичиева, на попечении которой находятся 15 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 15 до 32 лет. Услышав похвалу в свой адрес, Казбек принимается работать еще старательней.

Рядом вытирает чисто вымытые тарелки Аминат. Она посещает центр третий год — ее мама переехала в Махачкалу из Левашинского района республики, чтобы Аминат могла ходить на занятия, общаться со сверстниками, развиваться. Сейчас девушка готовится работать в кафе и усердно осваивает нужные навыки.

Социальную квартиру организовала Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слез», которая помогает детям с особенностями развития и их семьям адаптироваться в обществе. Она же открывает первое в России «особенное» кафе. Под руководством наставников в нем будут работать люди с ограниченными возможностями, в том числе с аутизмом.

Остаться в должности или сохранить ребенка

"У нас была настоящая квартира, в жилом доме. Наши дети учились сами ходить в магазин, оплачивать счета за коммунальные услуги… Но знаете, люди есть разные. Соседи начали жаловаться, что им неприятно видеть наших детей, пришлось переехать", — рассказывает руководитель помощи инвалидам организации «Жизнь без слез» Айшат Гамзаева.

Так «социальная квартира» переехала в помещение на территории республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации. Теперь здесь есть гостиная, кухня, помещение для учебных занятий и даже что-то вроде мини-цеха, где молодые люди делают фигурные свечи, блокноты с трогательными добрыми рисунками на обложках и обязательной надписью «Сделано с любовью». Все эти изделия продают на благотворительных ярмарках и просто дарят гостям на память.

Все началось около 12 лет назад, когда Айшат, сама мать ребенка-инвалида, неожиданно для себя начала заниматься социальной адаптацией детей, которые из-за аутизма или других особенностей развития оказались фактически исключены из нормальной жизни.

"Я — торговый работник по образованию, всю жизнь работала в финансах, бизнесе, была далека от какой-то общественной деятельности. Но сына не брали ни в детский сад, ни в школу, мне предлагали отказаться от него. В 1991 году, когда моему мальчику исполнилось семь лет, его не взяли в школу. Мне пришлось делать выбор: либо остаться на должности в министерстве финансов , где я тогда работала, либо сохранить своего ребенка. Я выбрала второе и всю жизнь благодарю Аллаха, что ничто другое мне в голову тогда не пришло", — рассказывает Айшат.

Диагноз аутизм ее сыну Герею поставили в 15-летнем возрасте в Москве. До этого во всех справках писали одно и то же: «задержка психоречевого развития». Из столицы женщина привезла в Махачкалу программу работы с детьми-аутистами и решимость что-то изменить в жизни — своей, своего ребенка и других людей.

"Мы очень хотели прекратить это"

"Мне хотелось собрать таких же родителей, как я. В 2006 году мы провели первый съезд родителей детей-инвалидов со всей республики, тогда же решили создать ассоциацию. Поначалу, когда мы только начинали общаться, многие женщины не могли без слез рассказывать о своей ситуации, своих детях. Мы очень хотели прекратить это — перестать плакать и начать работать — так и возникло название «Жизнь без слез», — говорит она.

Постепенно устанавливались связи с другими организациями помощи инвалидам в России, а потом и за рубежом. Иностранные партнеры поначалу отнеслись к маленькой женщине в длинном платье и платке скептически. «Вы думаете, эта бабушка потянет серьезные проекты?» — сказал одной из ее московских коллег представитель благотворительного фонда в Германии, уверенный, что сама Айшат ни слова не понимает по-немецки. Она поняла, но не подала виду. Просто взяла и потянула.

В 2009 году в Махачкале был открыт дом дневного пребывания, куда в первый год приняли пятерых детей с расстройством аутистического спектра в возрасте от шести до девяти лет. «На них работали шесть специалистов и пять мамочек, и мы не справлялись! Дети ни минуты не сидели на месте, кричали, били сами себя, а я все время думала: во что же я ввязалась! Но работа с такими детьми — это как холодный душ, который позволяет прийти в себя, по-другому посмотреть на свою жизнь», — рассказывает создательница «Жизни без слез».

Дети, которые выросли

Потом сотрудники дома дневного пребывания ездили на стажировку в Центр лечебной педагогики в Пскове, а специалисты этого центра приезжали в Махачкалу. «Это была помощь, меру которой определить невозможно. Они просто научили моих девочек работать с такими детьми», — говорит Айшат.

Постепенно количество воспитанников дома дневного пребывания выросло до 30, потом до 50. Сейчас здесь занимаются уже 98 детей. По утрам они приезжают сюда на специальных микроавтобусах. Поначалу родители пытались пользоваться общественным транспортом, но почти каждая такая поездка оказывалась новым стрессом для ребенка. В результате «Жизнь без слез» нашла спонсоров и купила собственный транспорт.

С детьми работают специальные педагоги и психологи, логопеды и воспитатели. Теперь среди сотрудников и сын Айшат — Герей — он помогает воспитателям, следит за порядком.

"Но однажды мы поняли, что наши дети выросли и продолжать обычные занятия с ними дальше бессмысленно. Их нужно учить жизненным компетенциям, а для этого нужны другие условия", — рассказывает Айшат.

Так появилась социальная квартира, в которой организовали мини-мастерские: приобрели оборудование для отливки свечей, для безопасной резки бумаги, брошюровки и ламинирования. А потом подумали, что пора выходить за пределы одной квартиры. И решили открыть кафе.

"Кафе перемен"

"Видите, у нас вместо названий блюд — рисунки-пиктограммы. С их помощью человек, даже не умеющий читать, сможет легко принимать заказы", — показывает женщина меню будущего кафе. Люди с ограниченными возможностями смогут работать в нем официантами и помогать на кухне. Двухэтажное здание для этого уже построено.

Сначала планировалось, что кафе будет небольшим — на 60 квадратных метров. Но когда руководительница «Жизни без слез» выступила по республиканскому телевидению с просьбой поддержать проект, случилось неожиданное. Ей стали звонить люди с ограниченными возможностями. Они говорили о том, что почти не имеют возможности выйти куда-то, чтобы, как все, выпить кофе с друзьями, не сталкиваясь с неприязнью окружающих, и что особое кафе может многое изменить в их жизни. Проект получил название «Кафе перемен», а площадь будущего заведения увеличилась более чем в три раза — до 200 «квадратов».

Здесь будут широкие проходы между столиками — чтобы могла проехать инвалидная коляска, низкие барные стойки, специально адаптированные санузлы. На втором этаже —детский зал, где дети будут оставаться под присмотром воспитателей.

Кроме того, в кафе откроют учебный класс. «В нем наши подростки будут готовиться стать помощниками поваров. Там смогут учиться 50 человек, которые в перспективе будут работать в системе общепита — наши рестораторы пообещали, что возьмут наших воспитанников на работу», — рассказывает Айшат.

По ее словам, создание кафе обошлось в сумму около 8 млн рублей. Из них около 2 млн рублей составили средства Фонда президентских грантов.

"Мне говорили, что наш проект не поддержат, потому что он коммерческий. Но какой же он коммерческий? Его цель — обучить этих молодых людей профессии, разрушить существующие стереотипы о людях, которые отличаются от большинства своими физическими особенностями", — говорит Айшат. Вероятно, в фонде с этим согласились — в 2017 году проект стал одним из победителей.

Айшат Гамзаева и ее коллеги рассчитывают, что «Кафе перемен» сможет принять посетителей уже в сентябре. Вход в новое кафе будет открыт для всех — без ограничений.