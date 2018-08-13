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В Воронеже тысячи мыльных пузырей запустили в поддержку онкобольных малышей
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В Воронеже тысячи мыльных пузырей запустили в поддержку онкобольных малышей 

Вести Воронеж 29 минут назад
Фото: Вести Воронеж
На фестивале «Мыльное нашествие» потратили 220 литров мыльного раствора. Благотворительный фестиваль «Мыльное нашествие» прошёл на Советской площади Воронежа в эти выходные. Проводят его уже второй год — в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Мыльные пузыри не только выдували, внутри них — оказывались, под ними пробегали. Главный атрибут праздника приносили с собой. О тех, кто пришёл с пустыми руками, позаботились организаторы — мыльного противоаллергенного раствора ушло 220 литров.
— Раствор мы делаем сами, по специальному рецепту. Главная идея — это раскрасить наш город мыльными пузырями, показать, что это — не только маленькая баночка пузырей, что ими можно рисовать, что с ними можно играть. И, конечно же, так как много людей, мы решили донести до нашего общества, что есть дети, которые нуждаются в нашей помощи, — отметил организатор фестиваля «Мыльное нашествие» Елена Цыбочкина.
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