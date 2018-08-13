Саратовцев просят помочь больной трехлетней малышке из многодетной семьи

Семья Постниковых просит саратовцев помочь в ежедневной борьбе с болезнью своей дочери Маши, которая в свои три года имеет ДЦП, микроцефалию, частичную атрофию зрительных нервов, спастический тетрапарез и эпилепсию, сообщили родители корреспонденту сайта «АиФ-Саратов».

По словам Надежды Викторовны, её дочка сама не сидит, не ходит и не видит. «Врачи нам дают надежду. Лечение надо проходить постоянно, нам нельзя останавливаться, мы многодетная семья, средств не хватает», — рассказала мама девочки.