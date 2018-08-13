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Екатерина Климова поделилась забавной фотографией подросшей дочери Бэллы
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Екатерина Климова поделилась забавной фотографией подросшей дочери Бэллы 

Letidor.ru 52 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Совсем скоро малышке Бэлле исполнится три года.
Актриса Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram свежее фото дочери Бэллы. Подписчиков звездной мамы очаровали пухлые щечки девочки. «Щечки — прелесть!», «Какая сладкая девочка, ангелочек», «Папина дочка однозначно!», «Девочка из мультика», «Носик-курносик! Такая куколка», «А какая серьезная, вы только посмотрите!» — пишут в комментариях поклонники.
Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)
12 Авг 2018 в 5:40 PDT  Напомним, Екатерина Климова четырежды мама. У актрисы есть дочь Елизавета (2002 года рождения) от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Во втором браке с актером театра и кино Игорем Петренко знаменитость в 2006 году родила сына Матвея, а в 2008-м — сына Корнея.
Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)
23 Июл 2018 в 10:35 PDT  В 2015 году звезда вышла замуж за актера Гелу Месхи (до этого влюбленные некоторое время жили в фактическом браке). В том же году родилась дочь звездной пары, девочку назвали Белла.
К слову, совсем недавно в Сети активно обсуждали «разных» сыновей Екатерины Климовой.
Фото: Instagram @klimovagram
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