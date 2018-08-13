Ещё
Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь 

Passion.ru 26 минут назад
Фото: Passion.ru
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой примерила ведьмину шляпу.
Семья Игоря Николаева проводит лето в Юрмале. Время от времени родители маленькой Вероники делятся фотографиями с дружеских посиделок и совместных прогулок.
«Хороший вечер 😉 #ужин #ресторан #друзья #хорошеенастроение», — написала она Юлия Проскурякова и поделилась фотографиямиподросшей дочери, которая составила паре компанию. Малышка примерила шляпу — и явно почувствовала себя настоящей взрослой модницей.
Растроганные подписчики Юлии отметили, что им обеим очень идут выбранные наряды. Маме — строгий красный костюм, который подчеркивает ее формы, а дочери — платьице в цветочек.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Будущий дизайнер Лиза Галкина научила папу делать платья из цветов «Растем, взрослеем»: Светлана Пермякова показала новые фотографии похожей на нее как две капли воды дочери «Мамина принцесса»: Кристина Асмус поделилась нежными фото подросшей дочери
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки124
Врач‐диетолог рассказала о вреде колбасы16
Что скрывает Пугачева?8
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией37
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
14:42
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Здоровье
00:46
Как все-таки правильно наносить консилер
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение