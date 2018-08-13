Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь

Семья Игоря Николаева проводит лето в Юрмале. Время от времени родители маленькой Вероники делятся фотографиями с дружеских посиделок и совместных прогулок.

«Хороший вечер 😉 #ужин #ресторан #друзья #хорошеенастроение», — написала она Юлия Проскурякова и поделилась фотографиямиподросшей дочери, которая составила паре компанию. Малышка примерила шляпу — и явно почувствовала себя настоящей взрослой модницей.

Растроганные подписчики Юлии отметили, что им обеим очень идут выбранные наряды. Маме — строгий красный костюм, который подчеркивает ее формы, а дочери — платьице в цветочек.

Фото: instagram