Овчарка покусала ребенка на пляже в Приморье

Шестилетнюю девочку на пляже в Приморском крае напала большая кавказская овчарка. Ребенок сильно пострадал: рваные раны на лице, порваны ухо и щека. Об этом сообщил сайт «Город В».

Животное напало на девочку, когда она хотела зайти в воду. Ребенок пытался закрыться от овчарки за надувным кругом, но собака повалила малышку на песок, схватила за голову и начала ее мотать. Происшествие произошло на глазах у бабушки девочки. Теперь дошкольнице предстоит перенести ряд дорогих пластических операций.

За тем, как на берегу моря разыгрывалась настоящая трагедия наблюдала и хозяйка животного. Женщина себя виноватой не считает и компенсацию пострадавшему ребенку выплачивать не собирается. По ее мнению, кавказскую овчарку не обязательно держать в наморднике и на паводке. ⠀

Семья пострадавшей девочки будет судиться с собачницей. ⠀