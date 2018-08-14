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Овчарка покусала ребенка на пляже в Приморье
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Овчарка покусала ребенка на пляже в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Шестилетнюю девочку на пляже в Приморском крае напала большая кавказская овчарка. Ребенок сильно пострадал: рваные раны на лице, порваны ухо и щека. Об этом сообщил сайт «Город В».
Животное напало на девочку, когда она хотела зайти в воду. Ребенок пытался закрыться от овчарки за надувным кругом, но собака повалила малышку на песок, схватила за голову и начала ее мотать. Происшествие произошло на глазах у бабушки девочки. Теперь дошкольнице предстоит перенести ряд дорогих пластических операций.
За тем, как на берегу моря разыгрывалась настоящая трагедия наблюдала и хозяйка животного. Женщина себя виноватой не считает и компенсацию пострадавшему ребенку выплачивать не собирается. По ее мнению, кавказскую овчарку не обязательно держать в наморднике и на паводке. ⠀
Семья пострадавшей девочки будет судиться с собачницей. ⠀
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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