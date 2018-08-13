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Пластическая операция потребуется ребенку после отдыха на пляже в Приморье
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Пластическая операция потребуется ребенку после отдыха на пляже в Приморье 

Primpress 56 минут назад
Фото: Primpress
На одном из приморских пляжей на маленькую девочку напала собака, сейчас ребенку требуется пластическая операция на лице, сообщает PRIMPRESS.
По информации портала «Город В», инцидент произошел на минувших выходных. Шестилетняя девочка стояла у воды, когда из-за кустов выбежала кавказская овчарка и накинулась на нее. Ребенок попытался защититься надувным кругом, однако это не помогло — собака повалила девочку и вцепилась ей в голову.
В результате нападения у девочки констатировали рваную рану лица, разрыв щеки и уха. Отмечается, что девочке потребуется пластическая операция на лице.
Примечательно, что собака была не бездомной — ее хозяева присутствовали на пляже, однако себя виноватыми не считают. Факт отсутствия намордника владельцы также объяснить не смогли. Сейчас родственники пострадавшей девочки намерены подавать на нерадивых хозяев пса в суд.
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