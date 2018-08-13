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Кристен Белл плакала, отмечая выпускной дочери
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Кристен Белл плакала, отмечая выпускной дочери 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно звезда «Очень плохих мамочек» ощутила необыкновенную гордость, наблюдая за церемонией выпуска ее старшей дочери Линкольн из дошкольного учреждения. Белл, который воспитывает пятилетнюю Линкольн и трехлетнюю Дельту с Даксом Шепардом, запечатлела выпускной и выложила его в разделе Stories. Она также поделилась фотографией, на которой видно — звездная мама не может сдержать слез.
Кристен Белл/фото: Instagram
«Не волнуйтесь, ребята, я ПОТРЯСАЮЩЕ провожу время в детском саду, — подписала она свою заплаканную фотографию. — Я в порядке». Но вскоре Кристен показала, что ничто человеческое ей не чуждо: «Окей, только что я соврала. Пожалуйста, помогите мне!»
Кристен Белл/фото: Instagram
Недавно Белл поделилась родительской мудростью, которой она и Шеппард пользуется в своей семье. Это нестандартный подход к извечному, часто страшному для детей вопросу «Как прошел твой день в школе?».
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«Вы знаете, почему мы интересуемся тем, как прошел ваш день? Я спрашиваю вас об этом, и я спрашиваю папу об этом, потому что мы были разлучены на несколько часов, и мне интересно, как вы себя чувствуете. Что у вас нового? Поделитесь с нами, если вы испытали сегодня что-то такое, о чем хотите поговорить. Это дает нам возможность снова стать близкими друг другу. Вот почему люди спрашивают друг друга, как прошел его день. Это хороший способ показать, что ты кого-то любишь».
В интервью PopSugar Белл призналась, что стратегия сделала ее детей гораздо более открытыми и любознательными. «Мои дети не стараются, чтобы я побыстрее отстала, — добавила она. — Они отвечают: «Все было отлично, правда отлично. А у тебя как день прошел?».
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