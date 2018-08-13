Отец‐одиночка из Таиланда надел костюм «матери» и явился в школу к сыновьям

На отчаянный шаг пришлось пойти жителю Таиланда, который один воспитывает двоих сыновей. Мужчина надел платье и пришел в школу к детям, чтобы они не чувствовали себя одинокими в День матери. Об этом сообщил портал Buzzfeed News.

Житель таиландской провинции Канчанабури, которого зовут Чатчай Панутхай, накануне Дня матери (12 августа) пришел в школу к своим двум сыновьям в розовом платье. Он не хотел, чтобы его дети остались в стороне и не приняли участие в традиции преклонения колен перед матерями. Но так как родившая мальчиков женщина живет в Европе, куда она уехала после развода, ее роль пришлось исполнить отцу.

Подруга нестандартно мыслящего отца-одиночки Корнпат Сухом рассказала, что в другим родителям, которые тоже пришли в школу на праздник, идея Чатчая понравилась. Они смеялись вместе с ним, подходили фотографироваться. Женщина считает, что сыновья Чатчая даже не поняли, почему папа так странно выглядит. Сухом на своей странице в Facebook назвала своего друга «матерью года».