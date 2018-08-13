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Она жаловалась своему мужу, что устала так работать и заботиться о детях…
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Она жаловалась своему мужу, что устала так работать и заботиться о детях… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я сделала эту фотографию вчера в конце долгого дня. Я была уставшей. Я была раздражена. Я отправила мужу сообщение, в котором сказала, что знаю, что это ничего не изменит, но я хотела, чтобы он знал, что я сыта по горло тем, как много он работает, и тем, что мне приходится делать каждый день самой. Работа на полный рабочий день, приготовление ужина, купание детей, поездки на выходные без него, поддержание дома…я была обижена.
Потом это случилось. Он вошел, приготовил тарелку и сел есть в полном одиночестве.
Он был уставшим. Он был истощен. Вместо того, чтобы жаловаться, он сказал, что сожалеет о том, что я устала. Он не стал жаловаться.
Он поделился, и меня осенило. Хочу ли я, чтобы мы видели его больше часа в день? Утвердительный ответ. Но, любовь к своему ремеслу — это то, чему стоит позавидовать. Крестьяне работают в неблагодарной профессии. Их нужно вырастить бе ГМО, использовать только органические удобрения. Это человек, который работает, чтобы поддержать 4 поколения крови пота и слез своих предков, показывая своим детям ценность тяжелой работы и дисциплины.
Так что, хотя я была расстроена, я должна была быть благодарна. Мне нужно сесть за ужин и рассказать все истории о дне с детьми. Я должна принять ванну, и услышать их визги и хихиканье. Он — единственный, кто жертвует, не я.
В следующий раз, когда вы проскользнете в эту удобную хлопчатобумажную рубашку или съедите вкусную свежую пищу, поблагодарите фермера. Где бы мы были без них?
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