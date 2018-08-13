Идеальная женщина, или Как в Германии готовили будущих жен для нацистов 

Во времена нацистской Германии женщина рассматривалась как машина для воспроизведения потомства и ухода за домом. Более того, если девушка мечтала выйти замуж за образованного арийца, ей было необходимо пройти курс «школы жен» и получить соответствующий сертификат. В данном заведении девушек учили домоводству, уходу за детьми, также в программу входила расовая теория, немного политики и земледелие. Идеальной супругой была та, которая никогда не работала и нигде больше не училась, поскольку эти дела, по мнению нацистов, мешали главному призванию женщины — рождению детей. Гитлер считал, что право на образование и карьерный рост имели только мужчины, а женщины должны были брать на себя лишь воспитание детей и уход за домом. Его сподвижник Герман Геринг отметил, что для удачного замужества женщине необходимо владеть сковородой, шваброй и метлой. Еще в начале прошлого века на территории Германии существовали школы матерей, которые следовали «принципу трех К» — kinder, koche, kirche, что переводится как «дети, кухня, церковь». По окончании Первой мировой войны ситуация обострилась, и девушкам пришлось оперативно осваивать ранее считавшиеся исключительно мужскими профессии, например, учителя, юриста и врача. Однако с приходом ко власти Гитлера девушек попытались вернуть на кухню, где, как считалось, им и место. В «школу жен» могли попасть только здоровые арийки, без патологий и серьезных наследственных болезней. Отбор был очень строгим, а учеба — платная. К принципу трех К добавили обязательное земледелие, которое весьма поощрялось, а также знание расовой теории. Обучение продолжалось в течение шести недель, после чего все получали сертификаты идеальной супруги и могли рассчитывать на удачное замужество. После вступления в брак все гиммлеровские правила должны были соблюдаться, в противном случае девушка автоматически получала развод. При замужестве с арийцем идеальные жены получали обязательную субсидию 1000 марок на 5 лет, а за рождение каждого ребенка государство тоже выплачивало денежную поддержку.]]>