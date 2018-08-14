Актриса Памела Андерсон планирует родить ребенка

Разница в возрасте между Памелой Андерсон и ее будущим мужем — 19 лет.

Американская актриса Памела Андерсон заявила, что планирует родить своему возлюбленному (французскому футболисту Адилю Рами ) ребенка.

По данным СМИ, будет применяться процедура «ЭКО» — яйцеклетки и сперматозоиды изымаются из тела, оплодотворение происходит в лабораторных условиях, а затем — оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор, и в процессе деления подсаживаются в матку.

Насколько известно, 51-летняя звезда телешоу «Спасатели Малибу» выйдет замуж за 32-летнего спортсмена в ближайшее время.