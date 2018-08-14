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Актриса Памела Андерсон планирует родить ребенка
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Актриса Памела Андерсон планирует родить ребенка 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Разница в возрасте между Памелой Андерсон и ее будущим мужем — 19 лет.
Американская актриса Памела Андерсон заявила, что планирует родить своему возлюбленному (французскому футболисту Адилю Рами) ребенка.
По данным СМИ, будет применяться процедура «ЭКО» — яйцеклетки и сперматозоиды изымаются из тела, оплодотворение происходит в лабораторных условиях, а затем — оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор, и в процессе деления подсаживаются в матку.
Насколько известно, 51-летняя звезда телешоу «Спасатели Малибу» выйдет замуж за 32-летнего спортсмена в ближайшее время.
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