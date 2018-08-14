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Беременная женщина с младенцем и подругами застряла на песчаной косе в Приморье
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Беременная женщина с младенцем и подругами застряла на песчаной косе в Приморье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Приморском крае в устье реки Партизанской помощь спасателей понадобилась трем женщинам и грудному ребенку. При этом одна из женщин была беременная. Они застряли на песчаной косе под горой Сестра и не могли самостоятельно выбраться на «большую» землю. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на ДВРПСО.
Происшествие произошло вечером 11 августа, но известно о нем стало лишь во вторник, 14 августа. Компания отдыхала на берегу реки, и одному из мужчин пришло в голову прокатить друзей по отдаленным местам.
Он привез женщин с младенцем на песчаную косу полюбоваться природой и отправился во второй рейс за желающими погулять в дикой природе. Пластиковая лодка опрокинулась и двигатель пошел ко дну. Самостоятельно забрать женщин с ребенком с безлюдного места компания не смогла и позвонила в службу спасения.
Прибывшие спасатели нашли «отдыхающих» под горой Сестра женщин и ребенка, успокоили их и доставили на берег.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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