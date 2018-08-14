Дорога к маме: везём в Украину 11-летнюю дочь ярославца, сажавшего ребенка на цепь

Злата едет к маме

Маленькая Злата вцепилась в своего плюшевого дельфинёнка и поджала губы. Только испуганно хлопает глазами. — Нервничаешь?

— Угу, — кивает.

У неё сегодня долгая — и долгожданная — дорога. Домой, к маме. 11-летняя девочка летит в Украину к родной матери после дикой истории, которая произошла в Ярославской области в семье отца, где она жила — папа сажал сына, брата девочки, на цепь. Говорит, так воспитывал.

После того, как в июне история всплыла, подросток, сидевший в будке, попал в больницу, остальных детей изъяли и поместили в реабилитационный центр. Но Злата очень хотела к маме.

— Мне пришлось её оставить с мужем при разводе, — рассказывала мама 11-летней девочки. — Он убедил меня, что с ним ей будет лучше.

Убедил, когда женщина, встретив новую любовь, уехала на Украину. Мол, что ребенка везти в неизвестность. Мама девочки согласилась, но затосковала. Как и сама Злата. С ребёнком мама созванивалась по скайпу тайно — отец был против. Женщина говорит: в последнее время дочь начала плакать и просила её забрать. Теперь все документы оформлены — сегодня мы везём девочку в аэропорт. Оттуда она улетит к маме, где их ждёт долгожданная встреча.

Финал трудной истории — в режиме онлайн: