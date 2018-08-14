Ребенок случайно выстрелил из ружья в мальчика в Якутии

Из-за небрежности мужчины произошел несчастный случай в Таттинском улусе в Якутии. Малолетний ребенок играл с ружьем отца и случайно выстрелил в мальчика. Отец пострадавшего ребенка, получившего тяжкий вред здоровью, написал заявление на компенсацию морального вреда. Об этом сообщил сайт прокуратуры Республики Саха (Якутия).

«В результате преступления, потерпевшему причинен моральный вред в виде физических и нравственных страданий, который не компенсирован», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры

Отца малолетнего стрелка суд признал виновным по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия» УК РФ. Мужчине присудили взыскание за моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сын осужденного играл с отцовским огнестрельным гладкоствольным ружьем, которое было заряжено. Ребенок нечаянно выстрелил в сторону мальчика. Пострадавший ребенок получил тяжелые травмы.