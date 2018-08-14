Ещё
Ребенок случайно выстрелил из ружья в мальчика в Якутии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребенок случайно выстрелил из ружья в мальчика в Якутии 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Из-за небрежности мужчины произошел несчастный случай в Таттинском улусе в Якутии. Малолетний ребенок играл с ружьем отца и случайно выстрелил в мальчика. Отец пострадавшего ребенка, получившего тяжкий вред здоровью, написал заявление на компенсацию морального вреда. Об этом сообщил сайт прокуратуры Республики Саха (Якутия).
«В результате преступления, потерпевшему причинен моральный вред в виде физических и нравственных страданий, который не компенсирован», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Отца малолетнего стрелка суд признал виновным по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия» УК РФ. Мужчине присудили взыскание за моральный вред в размере 300 тысяч рублей.
В пресс-службе ведомства сообщили, что сын осужденного играл с отцовским огнестрельным гладкоствольным ружьем, которое было заряжено. Ребенок нечаянно выстрелил в сторону мальчика. Пострадавший ребенок получил тяжелые травмы.
360tv.ru: последние новости
Ротвейлеры дачницы набросились на ее четырехлетнего внука под Челябинском Жительница Подмосковья родила 9‐го ребенка в Королевском роддоме Пьяных родственников подозревают в убийстве младенца в Вологде
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?47
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки124
47-летняя Лера Кудрявцева снова родила11
Что скрывает Пугачева?16
«Жить вчетвером в однушке невыносимо»21
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
14:42
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Здоровье
00:46
Как все-таки правильно наносить консилер
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение