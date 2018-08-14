Татьяна Терешина намекнула на пол будущего ребенка

Таня Терешина долго скрывала свое интересное положение, но, рассказав о нем, стала стремительно раскрывать подробности и даже успела показать своего малыша благодаря 3D-скринингу, не боясь пагубного влияния злых языков. Пол ребенка пока не озвучивается, но будущая мама всеми силами старается намекать, давая окружающим возможность отгадать.

39-летняя экс-солистка группы HI-FI признается, что, узнав о беременности, пожелала еще одну девочку, нежную и тихую — полную противоположность старшей дочери, а вот будущий отец, напротив, представил себя в этом царстве женщин и заявил, что хочет сына. Будущие родители, конечно, уже знают пол малыша, но не спешат его раскрывать. Терешина на примере первого ребенка отметила, что действительность оказывается противоположной её желаниям: в первую беременность она очень хотела мальчика, однако родилась Арис. «Мне сообщили, что если рождается дочь, то это означает, что Бог делает женщине комплимент! Это звучит настолько круто, что мне захотелось еще комплимента»

Примечательно, что женщина совершенно спокойно рассказывает и показывает подробности своей личной жизни, которая не предназначена для посторонних глаз и ушей, и, вполне возможно, она не станет скрывать лицо ребенка после рождения так долго, как это делают многие звезды.