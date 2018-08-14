Средства от подросткового эгоизма

Трудности взросления стали настолько обсуждаемой темой, что все подростки знают о своем возрасте и сопутствующих ему проблемах.

«У меня сложный возраст! Меня не понимают!» — твердят они к месту и не к месту. Подростковый эгоизм крайне обостряется от сознания ребенком своей исключительности. Ведь взрослыми его возраст объявлен особенным, и он это хорошо усвоил.

Сегодня подростковый возраст оказался «на пике популярности», вероятно, как менее изученный, сравнительно недавно выделившийся в самостоятельный период человеческой жизни. Интересуясь взрослением человека, мы получили знания и наблюдения, стараемся использовать их во благо подростков, и это замечательно. Но, «открыв» для себя подростковый возраст, мы должны помнить, что все же он — не единственно значимый, заслуживающий внимания.

Не одни только подростки нуждаются в чуткости и уважении окружающих к собственным возрастным особенностям. Свои сложности и особенности имеет любой возрастной период. Наверное, у каждого человека есть проблемы, обусловленные его возрастом. Очень важно, чтобы это понимали молодые люди. Если подростки проявляли бы сочувствие возрастным нагрузкам других людей, хотя бы членов своей семьи, то по-иному бы отнеслись к собственным невзгодам. Речь идет не том, чтобы перекладывать на детские плечи все заботы взрослых, а о том, чтобы молодые люди учились проявлять милосердие к окружающим. Заботясь о малышах или стариках не по принуждению, а из сочувствия к их беспомощности подростки на деле смогут научиться христианской любви, чуждой эгоизма.

В переходном возрасте ребенок будет намного легче справляться со своими переживаниями, если он будет настроен на сострадание, научится видеть в чужих проблемах возможность проявить добро, принести пользу другому человеку и собственной душе. Во взрослой жизни привычка помимо личных интересов и желаний учитывать интересы и нужды окружающих людей поможет ему не меньше, чем блестящее образование. Пусть на опыте он убедится, что искреннее сочувствие и деятельная помощь чужой беде делают менее значимыми собственные горести.

Давно известно, что праздность — мать пороков и причина многих бед. По словам святителя Феофана Затворника, «праздное время в заговоре со всеми духами против бедной души». Взрослым надо продумывать занятость своих детей, чтобы избежать двух крайностей: когда ребенок полностью предоставлен себе или когда он все свое время тратит на школу, уроки и репетиторов. Если у подростка есть развивающее хобби: спорт, музыка, рисование, рукоделие, техническое моделирование и т.п., то вне школы он будет жить интереснее, осмысленнее, деятельнее. У него больше шансов на самореализацию и во взрослой жизни.

Полезно привлекать ребенка к труду дома или на даче, прививать ему навыки самообслуживания. Участвуя в домашних делах, подросток на опыте понимает, что быт устраивается не сам по себе, а постоянным трудом членов семьи. Это поможет ему замечать и ценить заботу, которую проявляют о нем старшие. Особенно стоит сказать о чтении. Благодаря хорошим книгам подросток не только расширит кругозор и утолит свою любознательность, но и поймет, что его «сверхпроблемы» не уникальны. Вместо того чтобы окружать взрослеющего человека все новыми запретами, лучше заранее постараться привить ему правильные убеждения и полезные привычки. Например, если удалось увлечь ребенка полезным занятием, то впоследствии вряд ли придется выговаривать ему за то, что он все вечера напролет проводит на улице в сомнительной компании или, не отрываясь, смотрит в экран.

Воспитание не терпит фальши, двуличия. Если родители убеждают взрослеющего человека в ценности целомудрия, подросток должен видеть, что их доводы для них самих — не пустой звук. Как молодой человек будет серьезно воспринимать отношения с лицами другого пола, если подвыпившие родители, не стесняясь, вспоминают многочисленных «партнеров» из своей молодости, если у каждого из них это далеко не первый опыт семейной жизни…

При всей их колючести и ершистости, подростки нуждаются в добром, рассудительном внимании и понимании со стороны взрослых, что вовсе не исключает нашей разумной к ним требовательности и, при необходимости, строгости. По мысли святителя Феофана, переходный возраст требует к себе внимания, «потому что из него выходит последующее течение жизни — или доброе, или недоброе, или смешанное».