Суд США оставил на свободе обвиняемых в убийстве сектантов

Американский суд оставил на свободе пять членов тоталитарной секты, которые, возможно, убили ребёнка. Пока суд предписал им залог в $20 тыс., а также ношение электронных браслетов и еженедельно отмечаться в полиции.

Как пишет Fox News , обвиняемые подозреваются в ритуальном убийстве, помимо этого детей в секте обучали стрелять из огнестрельного оружия, чтобы те атаковали учителей и полицейских.

Погибшео ребёнка пытались лечить с помощью чтения Корана. Есть показания одного из 11 освобожденных мальчиков из секты 4 августа, по которым оказывается, что четырехлетний ребёнок умер ещё в феврале. Но взрослые сектанты уверяли детей, что он воскреснет, чтобы показать, куда нужноо стрелять. Подозреваемого Сираджа Вахнаджа арестовали 8 августа. Он похитил своего четырехлетнего сына и вывез в Нью-Мексико, где учил его стрелять.

Ранее News. ru писал, что среди пострадавших при стрельбе в британском Манчестере оказались двое детей. Всего ранения получили десять человек.