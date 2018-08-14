«Папа, я хочу кушать»: что отвечают отцы, уклоняющиеся от алиментов

Практикующий адвокат по семейным делам рассказывает о реальных историях, от которых не по себе.

Чем оправдывают свое нежелание платить алименты непутевые отцы? Специально для «Летидора» Елена Мартынова , адвокат по семейным делам, вспоминает о случаях из своей практики.

Елена Мартынова

Сижу в суде и выслушиваю заезженные фразы бывшего супруга моей клиентки, не желающего платить алименты:

«Я не работаю. Денег нет. Алименты платить нечем. Что вы мне предлагаете, «на панель» идти?»

«А вы предлагаете «на панель» идти вашей старшей дочери?» — не выдерживаю я.

Вопрос риторический, поэтому судом, конечно, снимается.

Такая картина в буднях семейного адвоката, к сожалению, не редкость.

В какой-то момент бывший супруг вдруг решается стать «бывшим папой». Причем только в суде. Детям по телефону его сладкие речи обещают золотые прииски и банковские карточки, гарантированно пополняемые ежемесячно вплоть до совершеннолетия любимого отпрыска: «Ну ты только маме не говори, чтобы она на себя все не истратила…»

Зато в суде не стыдно сказать, что у него нет денег. Даже грозится сделать инвалидность, чтобы уж точно ни на что не претендовали! Или забрать ребенка себе. К счастью, только на словах.

Нежелание платить алименты никак не зависит от размера кошелька алиментоплательщика.

У каждого найдутся траты поважнее, чем еда или учебники собственному ребенку. Для кого-то это сигареты и пиво, для кого-то — яхты и поездка на Мальдивы. Каждый из них найдет оправдание своей позиции на этих баррикадах и не сознается в истинных чувствах, которые им движут: месть, злость, желание манипулировать или жажда войны.

Почему стремление сделать детей превышает стремление их растить? Воспитывать, показывая пример? Содержать, обеспечивая достойную жизнь?

Удивляет порой поведение матерей, которые до последнего надеются и не подают на алименты. Кто из гордости: «Я сама справлюсь, мне от него ничего не надо». Кто из жалости: «Да что с него возьмешь, он и себя-то прокормить не может». Причем их жалеют не только бывшие жены. Дети, тещи, а иногда даже судьи… И действительно, не просто устоять перед трогательной речью в суде:

«Это ведь она от меня ушла к другому… Я-то хранил ей верность до последнего!»

И сложно уложить в выделенное судом время всю боль этой женщины, которая годами тащит на себе двоих детей, работу, маму, школу, садик, дополнительные занятия и так далее. Пока милый убивается новостью о повышении пенсионного возраста для мужчин.

Вспомнятся ей и тихий плач ребенка перед сном: «Мама, почему папа нас не любит?» — и укоризненный взгляд коллеги на синяк под глазом после «веселых выходных».

Что сказать на вопросы суда? Что берет две кредитные карты и высчитывает дни, когда можно перебросить деньги с одной на вторую без комиссий и процентов? Ей стыдно.

Что иногда ходит в гости к подругам, чтобы младшенькой что-нибудь вкусное принести? Ей стыдно.

Что полы просится мыть в подъезде, имея высшее образование и недописанную кандидатскую? Ей стыдно.

Как рассказать, что не ушла, а сбежала?

Сбежала — в никуда, разделив имущество не как в пресловутом анекдоте: жене — шубу, а мужу — галстук, а как это происходит в реальной жизни: ему телевизор и посуду, а ей — ребенка и кактус!

«Суд постановил, исходя из трудного материального положения ответчика, взыскать алименты в размере 6 тысяч рублей». Суд окончен.

У каждого своя правда. Даже у суда. А дома к ней подойдет ребенок и скажет:

— Мама, скажи папе, что я хочу кушать.

— Подожди, родной, скоро получим от папы подарок.

Конечно, такая несправедливость и мизерный размер алиментов пугают и заставляют опустить руки. И я не могу пообещать, что будет легко.

Успех дела, к сожалению, не зависит от ваших эмоций в суде. Но он напрямую зависит от правильных и поступательных шагов, которые известны разве что опытному, профессиональному адвокату.

Например, мало кто знает, что волшебной палочкой-выручалочкой в суде будут доказательства высокого уровня жизни ребенка, когда родители были еще в браке.

Суд исходит из максимально возможного сохранения прежнего уровня жизни. Скажем, если ребенок ходил и на бальные танцы, и на теннис, и ездил пять раз в год на море, да еще и с любимой няней, то суд будет исходить из того, чтобы сохранить ребенку все привычные, ранее приобретенные для него потребности. Эта статья распространяется и на тот случай, когда у бывшего появились новые любимые отпрыски.

Если у мужа отсутствует официальный доход либо он нерегулярный, а «белая» зарплата менее двух прожиточных минимумов, поверьте — закон найдет и на него управу. Вы можете претендовать на взыскание алиментов в твердом (фиксированном) размере, который будет соответствовать прожиточному минимуму.

Зато все, что вы потратите на ребенка сверху, можно взыскивать дополнительно к ежемесячным алиментам.

Кроме того, не забывайте, что бывшая супруга при достаточных к тому основаниях может претендовать и на свое послебрачное содержание.

Закон освобождает матерей от судебных расходов на подачу заявления о взыскании алиментов. Учитывая деликатный вопрос, адвокаты также лояльно относятся к своим клиенткам. Более того, все расходы в случае удовлетворения иска можно взыскать с противоположной стороны. Следует исходить из того, что суд — это всего лишь первая ступень. И путь от судебного акта до реальных денег зачастую тернист. Но, к счастью для ваших детей, в настоящее время есть много решений для поставленных задач, вплоть до лишения свободы должника сроком до одного года.

Вопрос в том, хотите ли вы достойного будущего вашим детям?

Это уже не риторический вопрос. И на него вам придется отвечать тем чаще, чем меньше вы будете бороться за права своих детей.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!