Очевидцы: на детской площадке в Васильково мужчина избил двух мальчиков

Видеозапись в «Клопс» прислала мама одного из ребят.

Мужчина избил 12-летнего местного жителя и мальчика, приехавшего к бабушке из Японии, в понедельник, 13 августа. Также он разбил лобовое стекло припаркованной машины и повредил мотоцикл прохожего, который пытался заступиться за детей. На видеозаписи можно заметить, что мужчина ударил одного из детей кулаком, а затем несколько раз пнул ногой.

"Побои сняты. У нашего сына ушиб головы, ребра и шеи, у Кена из солнечной страны выбит зуб и перебит нос", — рассказала мама 12-летнего мальчика.

Получить оперативный комментарии в пресс-службе полиции не удалось, информация уточняется.