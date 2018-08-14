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Очевидцы: на детской площадке в Васильково мужчина избил двух мальчиков
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Очевидцы: на детской площадке в Васильково мужчина избил двух мальчиков 

Клопс.Ru 37 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Видеозапись в «Клопс» прислала мама одного из ребят.
Мужчина избил 12-летнего местного жителя и мальчика, приехавшего к бабушке из Японии, в понедельник, 13 августа. Также он разбил лобовое стекло припаркованной машины и повредил мотоцикл прохожего, который пытался заступиться за детей. На видеозаписи можно заметить, что мужчина ударил одного из детей кулаком, а затем несколько раз пнул ногой.
"Побои сняты. У нашего сына ушиб головы, ребра и шеи, у Кена из солнечной страны выбит зуб и перебит нос", — рассказала мама 12-летнего мальчика.
Получить оперативный комментарии в пресс-службе полиции не удалось, информация уточняется.
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