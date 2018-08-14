«С размаху ударил в лицо»: бабушка одного из избитых в Васильково детей рассказала подробности ЧП

Мужчина, избивший двух мальчиков в Васильково, ударил одного из них по лицу и выбил ему зуб. Об этом «Клопс» рассказала бабушка одного из школьников Галина Шестакова.

По её словам, 13-летний внук, который приехал из Японии погостить на лето, гулял во дворе. Он прибежал домой с окровавленным лицом и рассказал, что на него напал сосед. Мужчина подошёл к игравшим подросткам и начал бить одного из них. Потом сказал, что убьёт малыша, гулявшего на детской площадке со своей бабушкой, однако женщина сразу забрала ребёнка. Затем нападавший с размаху ударил в лицо внука Галины. Также он повредил припаркованный рядом автомобиль.

"Наш мальчик тихий, воспитанный, живёт в стране с другим менталитетом. Он даже не мог подумать, что этот мужчина опасен!" — говорит Галина. Она добавила, что её внук очень испугался, кричал от страха.

Сосед, по словам женщины, живёт на десятом этаже. Месяц назад у него родился ребёнок, и, очевидно, шум под окнами разбудил младенца.

Галина отметила, что родители обоих избитых мальчиков подали заявления в полицию. Школьникам оказали помощь врачи, сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза.

"Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками гурьевской полиции, — сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая . — Принято два заявления от родителей пострадавших детей, а также заявление от владельца повреждённого автомобиля. Проводится проверка, опрашиваются очевидцы, потерпевшие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник находится в отделе полиции, решается вопрос о помещении его под административный арест".

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Натальи Гацко, в связи с общественным резонансом ведомство обратилось в прокуратуру для изъятия материалов проверки об избиении. Документы будут направлены в Следственный комитет

Об избиении двоих мальчиков на детской площадке в Васильково 13 августа «Клопс» сообщили очевидцы. Они передали редакции видеозапись, на которой видно, как взрослый мужчина избивает школьника. Нападавший также разбил лобовое стекло припаркованной машины и повредил мотоцикл прохожего, пытавшегося заступиться за детей. Мужчину задержали.