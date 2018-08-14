Ещё
«С размаху ударил в лицо»: бабушка одного из избитых в Васильково детей рассказала подробности ЧП
Далее:
Читайте также:
Ещё

«С размаху ударил в лицо»: бабушка одного из избитых в Васильково детей рассказала подробности ЧП 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Мужчина, избивший двух мальчиков в Васильково, ударил одного из них по лицу и выбил ему зуб. Об этом «Клопс» рассказала бабушка одного из школьников Галина Шестакова.
По её словам, 13-летний внук, который приехал из Японии погостить на лето, гулял во дворе. Он прибежал домой с окровавленным лицом и рассказал, что на него напал сосед. Мужчина подошёл к игравшим подросткам и начал бить одного из них. Потом сказал, что убьёт малыша, гулявшего на детской площадке со своей бабушкой, однако женщина сразу забрала ребёнка. Затем нападавший с размаху ударил в лицо внука Галины. Также он повредил припаркованный рядом автомобиль.
"Наш мальчик тихий, воспитанный, живёт в стране с другим менталитетом. Он даже не мог подумать, что этот мужчина опасен!" — говорит Галина. Она добавила, что её внук очень испугался, кричал от страха.
Сосед, по словам женщины, живёт на десятом этаже. Месяц назад у него родился ребёнок, и, очевидно, шум под окнами разбудил младенца.
Галина отметила, что родители обоих избитых мальчиков подали заявления в полицию. Школьникам оказали помощь врачи, сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза.
"Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками гурьевской полиции, — сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая. — Принято два заявления от родителей пострадавших детей, а также заявление от владельца повреждённого автомобиля. Проводится проверка, опрашиваются очевидцы, потерпевшие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник находится в отделе полиции, решается вопрос о помещении его под административный арест".
По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Натальи Гацко, в связи с общественным резонансом ведомство обратилось в прокуратуру для изъятия материалов проверки об избиении. Документы будут направлены в Следственный комитет.
Об избиении двоих мальчиков на детской площадке в Васильково 13 августа «Клопс» сообщили очевидцы. Они передали редакции видеозапись, на которой видно, как взрослый мужчина избивает школьника. Нападавший также разбил лобовое стекло припаркованной машины и повредил мотоцикл прохожего, пытавшегося заступиться за детей. Мужчину задержали.
Клопс.Ru: последние новости
Супруги из Нестерова признаны лучшей сельской семьёй России Мечтаю умереть с ним в один день: письмо мамы особого ребёнка в проекте "Страна других. Дети" Калининградские волонтёры-поисковики рассказали, как предотвратить похищение ребёнка
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды — об интиме с поклонниками6
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки125
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?69
47-летняя Лера Кудрявцева снова родила25
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды Шоу-бизнес
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение