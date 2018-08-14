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С ней все хорошо: Анджелина Джоли на прогулке с детьми
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С ней все хорошо: Анджелина Джоли на прогулке с детьми 

Peopletalk 32 минуты назад
Фото: Peopletalk
Вчера появилась информация о том, что Анджелину Джоли (43) экстренно госпитализировали в психиатрическую клинику. Причина: подавленное психологическое состояние и анорексия. Это и неудивительно: два года бывшие супруги никак не могут прийти к соглашению в вопросе опеки над детьми.
Но, кажется, это лишь слухи! Папарацци засняли актрису вместе с детьми на выходе из магазина продуктов в Калифорнии, и выглядит она счастливой! Никакого намека на болезнь.
Напомним, Джоли и Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2004-м. Правда, поженилась пара только через 10 лет, а уже в 2016-м Анджелина подала на развод ради благополучия и безопасности их детей. У супругов три биологических ребенка и три усыновленных.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/s-nej-vse-horosho-andzhelina-dzholi-na-progulke-s-detmi/
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